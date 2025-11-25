Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

Sufrió múltiples heridas y fue trasladada al hospital Scaravelli.

El fatal accidente del pasado sábado, donde Agustín Sosa, perdió la vida a causa de las graves heridas, dejó también a otra auxiliar de la policía con heridas e internada en el hospital Scaravelli, donde, según la información aportada a El Cuco Digital, se recupera favorablemente.

Leer también : https://www.elcucodigital.com/videos-el-ultimo-adios-para-agustin-sosa-el-policia-que-murio-tras-accidentarse-en-tunuyan/

Se trata de una mujer de 28 años, con domicilio en el departamento de Tunuyán y que presta servicios en la Motorizada en Guaymallén.

La efectivo fue trasladada al hospital Scaravelli, donde fue diagnosticada con politraumatismos moderados y traumatismos encéfalo craneano con pérdida de conocimiento. Según la última información aportada al medio, permanecía internada en el servicio de clínica médica recuperándose favorablemente y sin riesgo de vida.

Por otro lado, respecto al equino que provocó el trágico accidente, en el lugar del hecho efectivos actuantes informaron que el mismo presentaba una lesión en una de las extremidades posteriores.

En tanto, desde la Policía Rural indicaron a El Cuco Digital que el animal ya fue controlado y examinado como corresponde y que, debido al hecho que se investiga, en estos momentos se encuentra al cuidado de su propietaria en calidad de depositaria judicial (está con sus propietarios y judicializado).

Desde la Policía Rural, solo se trabajó en el hecho para tomar las características del animal, la marca del mismo y la documentación obligatoria que debe tener el propietario. También, asegurar que reciba el tratamiento médico necesario y obligatorio, fue lo que informaron las autoridades.

Respecto a la causa, desde el momento del hecho, en el lugar fue identificada una mujer quien aseguró por sus propios medios ser la propietaria del animal en cuestión y afirmó que el mismo se se encontraba atado y con un bozal en un pesebre dentro del barrio Benegas del distrito de Colonia Las Rosas. Así mismo la propia mujer manifestó que desconoce como el animal se había soltado e ingresado a la ruta 92 en sentido al Norte provocando el accidente.