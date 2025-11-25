Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 25, 2025

logo el cuco digital

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Sufrió múltiples heridas y fue trasladada al hospital Scaravelli.

El fatal accidente del pasado sábado, donde Agustín Sosa, perdió la vida a causa de las graves heridas, dejó también a otra auxiliar de la policía con heridas e internada en el hospital Scaravelli, donde, según la información aportada a El Cuco Digital, se recupera favorablemente.

Leer también : https://www.elcucodigital.com/videos-el-ultimo-adios-para-agustin-sosa-el-policia-que-murio-tras-accidentarse-en-tunuyan/

Se trata de una mujer de 28 años, con domicilio en el departamento de Tunuyán y que presta servicios en la Motorizada en Guaymallén.

La efectivo fue trasladada al hospital Scaravelli, donde fue diagnosticada con politraumatismos moderados y  traumatismos encéfalo craneano con pérdida de conocimiento. Según la última información aportada al medio, permanecía internada en el servicio de clínica médica recuperándose favorablemente y sin riesgo de vida.

Por otro lado, respecto al equino que provocó el trágico accidente, en el lugar del hecho efectivos actuantes informaron que el mismo presentaba una lesión  en una de las extremidades posteriores.

En tanto, desde la Policía Rural indicaron a El Cuco Digital que el animal ya fue controlado y examinado como corresponde y que, debido al hecho que se investiga, en estos momentos se encuentra al cuidado de su propietaria en calidad de depositaria judicial (está con sus propietarios y judicializado).

Desde la Policía Rural, solo se trabajó en el hecho para tomar las características del animal, la marca del mismo y la documentación obligatoria que debe tener el propietario. También, asegurar que reciba el tratamiento médico necesario y obligatorio, fue lo que informaron las autoridades.

Respecto a la causa, desde el momento del hecho, en el lugar fue identificada una mujer quien aseguró por sus propios medios ser la propietaria del animal en cuestión y afirmó que el mismo se se encontraba atado y con un bozal en un pesebre dentro del barrio Benegas del distrito de Colonia Las Rosas. Así mismo la propia mujer manifestó que desconoce como el animal se había soltado e ingresado a la ruta 92 en sentido al Norte provocando el accidente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Dos policías heridos tras chocar contra un caballo en la ruta 92 en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores

Robaron una camioneta durante la noche en Tupungato

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

El empresario Juan Roth evoluciona favorablemente tras su accidente: “se encuentra con muy buen ánimo”

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Tupungato: llego a su panadería y se percató que le robaron dinero, una garrafa y un celular

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO