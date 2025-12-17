Accidente vial: un ciclista fue atropellado por un vehículo en Tupungato

El conductor del vehículo no registró alcohol en sangre.

El hecho ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial N.º 99 y la Ruta Provincial N.º 89, donde un vehículo Peugeot 206, conducido por un hombre de 38 años, embistió a un ciclista de 29 años.

Según el parte policial, el auto circulaba de este a oeste por la Ruta 99, acompañado por otra persona, y a unos cincuenta metros de un badén, un ciclista se cruzó de forma repentina, lo que impidió al conductor evitar la colisión.

El ciclista fue asistido por personal del SEC y trasladado al Hospital Scaravelli de Tunuyán, donde se le realizó una tomografía computada. El diagnóstico fue politraumatismo con fisura del tabique.

El personal de tránsito del departamento, le realizó al conductor el dosaje de alcohol, dando como resultado 0,0 g/l.

En el hecho intervino la Subcomisaría Cordón del Plata e intervino el Ayudante de Fiscal, quién dispuso la intervención de Policía Científica.