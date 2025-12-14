Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 14, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 14, 2025

logo el cuco digital

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas: hay un menor herido

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Fue trasladado al hospital Scaravelli.

Pasadas las 08.00 de este domingo, en la Ruta 143, una trafic, que trasladaba a un contingente de 14 personas de una iglesia desde San Rafael hasta el distrito de Chilecito, San Carlos, por razones que se investigan por el momento, volcó y dejó como saldo a un menor de 14 años con heridas graves.

Según la información aportada por el Ministerio de Seguridad, el menor fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Scaravelli con graves heridas, mientras que el resto de los heridos reciben asistencia en el lugar del hecho.

Por el momento, continúa trabajando el personal en la zona. Además del personal de Comisaría 18 y Bomberos, también se encuentran efectivos de la Rural prestando colaboración.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Detuvieron en Tunuyán a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas

Aparecieron con vida los soldados voluntarios y los turistas perdidos en la montaña de Tunuyán

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas: hay un menor herido

Alfredo Cornejo: “Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo”

Una mujer de 80 años fallecida y un menor en grave estado en el accidente de esta mañana en la Ruta 143

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas. Noticia en desarrollo

Conductores alcoholizados causaron accidentes en Tupungato y Tunuyán ayer domingo

Estos son los precios de las entradas para el Festival de la Tonada y la Vendimia: hay tarifas especiales para tunuyaninos

La marcha por el Agua ya es multitudinaria: en Tunuyán se suman manifestantes y continúa hacia Luján

Tupungato: mientras dormía y los vecinos intentaban despertarla le robaron la bicicleta

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO