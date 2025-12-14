Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas: hay un menor herido

Fue trasladado al hospital Scaravelli.

Pasadas las 08.00 de este domingo, en la Ruta 143, una trafic, que trasladaba a un contingente de 14 personas de una iglesia desde San Rafael hasta el distrito de Chilecito, San Carlos, por razones que se investigan por el momento, volcó y dejó como saldo a un menor de 14 años con heridas graves.

Según la información aportada por el Ministerio de Seguridad, el menor fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Scaravelli con graves heridas, mientras que el resto de los heridos reciben asistencia en el lugar del hecho.

Por el momento, continúa trabajando el personal en la zona. Además del personal de Comisaría 18 y Bomberos, también se encuentran efectivos de la Rural prestando colaboración.