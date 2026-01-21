Acua mamá: gimnasia en el agua para embarazadas en Tunuyán

Será hoy en Tunuyán. Habrá otras fechas.

La actividad Acua Mamá se realizará el miércoles 21 de enero, a las 17 horas en el Centro Deportivo Municipal Santa Rita, organizada por el área de Salud. Estará a cargo de las licenciadas Ariadna Campos y Carina Muñoz, quienes guiarán a las futuras mamás en ejercicios especialmente diseñados para esta etapa. La propuesta busca ofrecer un espacio seguro y beneficioso, donde las embarazadas puedan cuidar su salud y bienestar a través de la gimnasia en el agua.

Entre los principales beneficios de la natación para embarazadas se destacan la disminución del dolor lumbar y pélvico, la reducción de edemas en piernas y pies, la mejora de la circulación y el fortalecimiento de los músculos implicados en el parto. Con esta iniciativa, el municipio reafirma su compromiso de acompañar a las mujeres en un momento tan especial, promoviendo hábitos saludables y espacios de bienestar.

Las interesadas en asistir deberán comunicarse al teléfono 2622 412769 perteneciente a la dirección de Desarrollo Humano y Salud.