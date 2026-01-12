Acuerdo binacional entre el Iscamen y Fundación chilena para combatir la plaga Drosophila suzukii

Cumpliendo con la planificación establecida en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén, se realizó un nuevo ensayo de liberación de 100 mil mosquitos Aedes aegypti, producidos en la Bioplanta del Iscamen, en el barrio Via Piana de ese departamento.

El trabajo articulado y sostenido con las áreas de Salud y Ambiente de la Municipalidad de Guaymallén ha permitido avanzar en nuevas etapas de validación de la técnica del insecto estéril (TIE) en mosquitos Aedes aegypti, la misma que el Iscamen aplica con éxito en el control de la mosca del Mediterráneo. El objetivo final es alcanzar la cría masiva de ejemplares machos de esta especie para su uso como herramienta de control poblacional. En esta oportunidad, los equipos técnicos del organismo provincial, acompañados por el secretario de Gobierno de Guaymallén, Ignacio Conte, y agentes municipales, llevaron adelante la liberación de los insectos estériles en el barrio Via Piana de ese departamento.

Ensayos similares realizados entre marzo y mayo de 2025 —meses de menor densidad de población silvestre— arrojaron resultados alentadores, con una reducción superior al 90 % de la población de mosquitos en las áreas donde se efectuaron las liberaciones. Para estas evaluaciones se trabajó en dos barrios de Guaymallén: uno, con liberación y monitoreo, y otro, solo con monitoreo, lo que permitió comparar resultados y confirmar la efectividad de la técnica.

Esta nueva etapa de trabajo tiene como finalidad analizar el desempeño de los mosquitos estériles durante períodos de mayor densidad poblacional. Para ello, se definieron dos áreas de intervención: una zona de monitoreo (barrio Santa Ana) y otra de liberación y monitoreo (barrio Vía Piana), con liberaciones semanales sostenidas que se extenderán hasta marzo.

Para evaluar la eficacia de la TIE en el control del insecto, es clave el uso de sistemas de información que permitan evaluar todas las variables involucradas y cuantificar, de manera comparada, la disminución de la población, la postura de huevos y la eclosión. Para ello, la colaboración y participación ciudadana fue fundamental en el cuidado de las trampas instaladas en ambos lugares.

La técnica del insecto estéril es un método ambientalmente seguro y una alternativa no química para el control de plagas. Consiste en la cría y esterilización de machos de Aedes aegypti que, al ser liberados compiten con los machos silvestres por el apareamiento con las hembras. Con el tiempo, esta competencia reduce la población del insecto y, en consecuencia, disminuye el riesgo de transmisión de enfermedades vectoriales como dengue, zika y chikunguña.

Se trata de una herramienta validada internacionalmente, utilizada con éxito en seis continentes para el control de plagas de importancia sanitaria y productiva, como la mosca de la fruta, la mosca tse-tsé, el gusano barrenador del ganado y diversas especies de polillas y mosquitos.

Tras cinco años de estudio y desarrollo en laboratorio, en 2024 se iniciaron los ensayos de campo para validar la efectividad de la TIE como herramienta de control poblacional de este mosquito. Este trabajo se articula con el Ministerio de Salud y Deportes y las áreas sanitarias de distintos municipios de la provincia.

Características del ensayo

Cantidad de mosquitos liberados: 100 mil.

Frecuencia de liberación: semanal hasta marzo 2026.

Puntos de liberación: 6.

Cantidad de ovitrampas 69.

Variables de investigación: ovitrampas positivas, cantidad de huevos y huevos eclosionados, entre otras, entre el área de liberación y el área de contraste.

