Adiós a la Estafeta: el templo del rock cerró sus puertas tras 12 años

El dueño del icónico decidió cerrar el ciclo y ahora piensa en descansar luego de tantos años que música y alegrías. Reinventarse, armar un nuevo negocio, son opciones latentes.

La Estafeta, el mítico bar ubicado en Pareditas, en San Carlos, cerró sus puertas tras 12 años de actividad. El lugar, con el correr de tiempo logró convertirse en una sensación atrayente no solo para los locales sino también para visitantes que llegaron desde diferentes puntos para disfrutar de buena música. Así se ganó el reconocimiento como “el templo del rock”.

Hpy, su dueño, Iván Zotelo, decidió dejar atrás esos gloriosos años que también lo ubicaron como uno de los referentes del rock en el Valle de Uco, y a sus 52 años, decidió tomarse un tiempo para descansar y analizar nuevos proyectos.

“Estaba a punto de cerrar previo a la pandemia porque sentí que ya no sorprendían ciertas propuestas que para mí seguían siendo importantes”, contó en diálogo con El Cuco Digital.

La Estafeta fue escenario de más de 400 shows y también recibió obras de teatro, milongas, peñas folclóricas, películas, muestras de arte, recitales de poesía, feria de artesanos, bailes, grabación de discos etc. Hasta tuvo su propio programa de TV en el Canal Acequia.

Los tiempos cambian y con ellos las modas, y los gustos, pero La Estafeta siempre mantuvo su esencia y fiel a sus principios y con el rock casi como religión, Iván entendió que era momento de mirar hacia otros horizontes que no impliquen una traición de principios: por ahora habrá que descansar y el futuro se irá delineando.

“La Estafeta fue una propuesta cultural muy fuerte, nunca primó lo económico, no pensábamos en otros espectáculos que pudieran convocar más, que fueran más comerciales, sino que se pensaba en una propuesta distinta, sobre todo en la música. Por eso a los músicos les gustaba tanto venir, porque se sentían acogidos y acompañados de una música a la que ellos respondían”.

“Si no hubiese mantenido su esencia no hubiera durado tanto, por eso estuvimos 12 años, y no hubiera gustado tanto como me gustó, esa fue la razón por la que fue tan mítico el lugar. Pero tras 12 años de hacer esto hay un desgaste energético, hizo que dijéramos ‘hasta acá llegamos, fue un ciclo, lo disfrutamos’, porque en la realidad La Estafeta era eso, disfrutarlo. Lo principal era ser felices, un lugar donde yo ponía la música, veíamos que bandas venían, era un gran evento, el sueño del pibe, tener tu propio bar. Eso tiene una energía extra que tiene que ver con lo lindo, pero también te puede llegar en un momento a agotar y, al no ver otro tipo de respuesta a las propuesta, nos hizo decidir que ya era ciclo cumplido”.

Por el momento Iván Zotelo no tiene planes concretados, pero analiza la posibilidad de reabrir el local con otro negocio.

“Tal vez se podría hacer que ese salón funcione con otros negocios. Pero por ahora quiero poder relajarme y disfrutar de otras cosas lindas de las vidas. Hace 30 años que vengo trabajando, armé revistas, armé programas radiales, escribí poemas, tuve dos bandas de música”, mencionó.

Tampoco se descarta la posibilidad de que la Estafeta, en un futura, pudiése reabrir pero reiventada, tal vez con propuestas teatrales o incluso podría funcionar como radio, la otra gran pasión del músico sancarlino.

“A mí me gustó siempre hacer radio con el auditorio ahí. Pero estoy en un proceso personal en el que necesito tranquilidad, pero la llama de hacer alguna cosa capaz se prende y hacemos explotar todo otra vez y disfrutamos”.

