Adiós a un grande: la emotiva entrevista que le realizó El Cuco Digital a Jorge Sosa

Por Facundo Romo

Fue durante la primera feria del libro que se realizó en San Carlos.

En un día triste como el de hoy, tras el fallecimiento del reconocido escritor y artista, recordamos las maravillosas palabras de Jorge, llenas de reflexión y paciencia, pero sobre todo de humildad.

Fue en noviembre del 2012, en aquella primera feria del libro en el departamento de San Carlos, año en el que se decía que se iba a acabar el mundo, pero no se acabó, sino que se abrió uno saliente, de la boca del escritor sobre tierras sancarlinas, reflexionando sobre literatura, letras, palabras, compromisos, encuentros y desencuentros. Así respondía por aquel entonces, Jorge Sosa, alguien que sin duda quedará por siempre en el corazón de todos los mendocinos. Demás está decir que nunca más “No es lo mismo el otoño en Mendoza”, nunca más, será el mismo.

La entrevista

(…)Como quién no quiere la cosa me vi envuelto en una amalgama de sentimientos tan diversos y tan unidos a la literatura, que con una sonrisa emocionada y creyendo más que nunca en el porvenir me decidí a regresar a mi casa. Aún no terminaba la feria y todavía quedaba el plato fuerte, Jorge Sosa con sus tan cotidianos y particulares monólogos.

Fue que antes de salir a la ruta, decido entrar en un bar a comprar algo para ir comiendo en el camino, cuando veo sentado alrededor de una mesita de la entrada al señor Jorge Sosa, acompañado de una chica y un joven.

Más afortunado que un desentendido en su pleno entendimiento, mientras me pedía un “panchito” me puse a redactar algunas preguntas. Salí decidido a poder establecer una pequeña entrevista con don Jorge, y por suerte lo pude hacer.

Fue que lo saludé, me presenté y le dije si me podía responder algunas preguntitas, me saludó de un modo amable y simpático, como quien disfruta de la sencillez de las personas. “Esperame unos minutitos que estoy escribiendo”. Lo esperé sentado en una mesa que estaba al lado, cuando en breve me llamó:

– “Nene, vení, sentate”

Me senté a su lado y empecé con el cuestionario:

¿Qué es para usted la literatura?

Para mí la literatura es una de las formas de comunicación de la humanidad, nos cuenta del pasado, nos sitúa en el presente y nos proyecta hacia un futuro. En los libros cabe el universo entero y todas las incógnitas que puede presentarse en cada uno. Es un compromiso de opinión crítico con la humanidad y estético que pretende acercarnos a un mundo más feliz.

¿Qué opina de que se haga una feria del libro en Eugenio Bustos, un pueblito de San Carlos?

“Me parece una idea excelente, debería ser imitada por otros pueblos”.

¿Cree que el papel está siendo desplazado por la tecnología?

Estamos en una época en que los libros están en un constante combate con la tecnología… “el libro como compañía debe ser cuidado y protegido, es nuestra obligación”.

Lo que sucede es que ha aparecido un medio seductor, audiovisual, rápido, de respuestas inmediatas. Es más fácil, más como… es su propósito brindar comodidad, está hecho para eso. Son muchos los lectores que se han iniciado a través de la misma. No estoy en contra de la tecnología; nos acerca a los clásicos y a muchas otras lecturas interesantes, que por ahí es difícil de acceder.

¿Cree que la literatura nos debe un compromiso social?

La literatura debe de reflejar a su propia comunidad… y debe tener un compromiso social, una actitud de defensa hacia sectores pobres… que están limitados por diversos motivos. Los escritores latinoamericanos siempre levantaron las banderas del compromiso social.

Para los jóvenes, principalmente ¿Por qué hay que leer incansablemente?

Porque el mundo del conocimiento es el mejor paisaje que nos puede ofrecer la vida. El valor de las ideas, el crecer, las frases que son riquísimas… el mundo se ha ido superando gracias a la lectura y a la sustancia escrita que se escribió en su historia.

Le dije que había sido un placer conocerlo y que estaba muy agradecido por su tiempo y sus ricas respuesta. Le dije si me daba un autógrafo y, una vez que me lo dio con una sonrisa en su rostro, le dije que esa noche no lo iba a poder ver, a pesar de que a diario lo hago. Me respondió que no me iba a perder de mucho. Finalmente le confesé:

-Debo admitir que muchas veces estoy plenamente de acuerdo y disfruto sus monólogos y otra veces no tanto.

-Es lo bueno que tiene la democracia, que podamos coincidir o no, pensar de muchas maneras y debatir.

-Es lo bueno que tiene la diversidad de pensamientos e ideas.

Fue entonces que me despedí de don Jorge Sosa, un grande. Si nos habrá sacado un suspiro con su “no es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hacha un niño”, más de un alegría seguro.

Por fin me iba para mi casa, pero con el corazón que me rebalsaba de alegría, con sueños de innumerables personas, con ideas, con proyectos, con ganas de progresar, de mejorar y de trabajar en conjunto. Hay cosas que van por muy buen camino, hay otras que no tanto y algunas necesitan empezar a moverse. Pero tengo la certeza de que mientras un libro pueda llegar a las manos de algún niño, o de cualquier persona, el porvenir siempre será prometedor.

Cuando las utopías nos rozan la piel, es cuando no encuentro una mejor ocasión para hacer de mi vida un poco de literatura.

Lee la nota completa en https://elcucodigital.com/archivo/inolvidable-y-prometedora-primer-feria-del-libro-en-san-carlos/