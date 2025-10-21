Adrián Nahin: por su trabajo de sodero conoció las necesidades de la gente, y como concejal, quiere dar soluciones

El candidato a concejal de San Carlos, por Fuerza Justicialista, cuenta que viene de la “cultura del esfuerzo y el trabajo”, y que cree en la política como herramienta para generar mejores condiciones de vida para la gente.

Adrián Nahin es un pareditano que conoce palmo a palmo el departamento de San Carlos : es que su oficio de sodero lo ha llevado a recorrer las calles, pero sobre todo, a conocer la gente del pueblo. “Mi trabajo me enseñó a escuchar a cada vecino, a cada vecina de mi departamento, a tener contacto con clubes, uniones vecinales, centros tradicionalistas, escuelas, y escuelas de danzas, entre otros muchos” afirma, y agrega totalmente convencido que “los mejores proyectos no nacen en una oficina, sino en la charla cotidiana con la gente de mi pueblo”.

“Nací en San Carlos, en Pareditas. Soy comerciante, y de ello aprendí a luchar día a día por un futuro mejor. Conocí lo que es generar trabajo y sostener una economía tan cambiante como la que vivimos en nuestro país, incluso cuando las condiciones no son las mejores” cuenta Adrián, mientras sigue caminando el departamento. Y destaca que no viene de la política tradicional, sino “de la cultura del esfuerzo”, aunque entiende que la política es una herramienta para generar mejores condiciones de vida de la gente.

Este pareditano, de 58 años, ex alumno del Colegio Don Bosco, y futbolero “de alma”, dice que quiere ser concejal “para representar a todos aquellos que sienten que nadie los escucha, cansados de promesas que nunca se cumplen” .

Adrián entiende que “hay que escuchar y representar a los jóvenes, que tienen la fuerza e ideas nuevas, y no encuentran un espacio. También a los adultos mayores que sienten que cada vez se los tiene menos en cuenta. Y a todos los que creen que se pueden hacer las cosas distinto, con trabajo en serio, con el corazón, y pensando en la gente”.

COMO CONCEJAL

“Como concejal, mi objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos, garantizando los servicios de vivienda, seguridad, alumbrado público, espacios verdes, playones deportivos, recolección de residuos, cloacas, agua potable, y calles en buen estado” afirma resuelto a poner todo el esfuerzo para resolver tantos problemas que ha visto en sus años de trabajo en la calle.

Sin embargo, después de escuchar a la gente de los diferentes lugares de San Carlos, Adrián resume cuál será su gran trabajo en el Concejo Deliberante: “Si los sancarlinos me dan la posibilidad de llegar, quiero que sepan que vamos a garantizar una función municipal eficiente, una función municipal transparente, y sobre todo, equilibrada con respecto a todos los distritos y parajes del departamento”