Advierten sobre el aumento de estafas telefónicas en la región: “En Tunuyán recibimos hasta 3 denuncias por día”

by | Ene 27, 2021

Así lo mencionó el comisario Alejandro Salinas, a cargo de la jefatura departamental de Tunuyán.

Este miércoles por la mañana, el comisario Alejandro Salinas a cargo de la jefatura departamental de Tunuyán tomó comunicación con este medio e informó que continúan creciendo las estafas telefónicas en el Valle de Uco.

“En Tunuyán recibimos hasta 3 denuncias por día a veces, sin contar las denuncias que se reciben en San Carlos o Tupungato. Por eso queremos pedirle a la población que estén atentos a los llamados y no den información personal”, manifestó el uniformado.

Por otra parte, el comisario se refirió al funcionamiento de los bancos y en ese sentido expresó que sería muy bueno que puedan cambiar los protocolos y las formas en las que facilitan los préstamos. “Los representantes de los bancos, los gerentes, deberían hablar con los superiores y teniendo en cuenta la cantidad de estafas que hay, deberían plantearle cambiar las formas. La gestión la pueden hacer por home bancking pero la acreditación quizás se podría hacer de forma particular”, indicó.

Salinas aseveró nuevamente que “es altísima la estadística de denuncias que recibimos por estafas. Por eso, le pedimos por favor a la población que no den información personal por teléfono. A algunos le dicen que van a recibir algún beneficio, a otros que son compañías telefónicas. Además, en Facebook a veces sacan información en los grupos de compra y venta. Nos preocupa mucho la situación porque las personas se presentan en la comisaría para que le demos una respuesta inmediata pero no se les puede dar respuesta, y el día que se ubique el autor va hacer imputado, pero el dinero no se recupera, y la persona tiene que seguir devolviendo o pagando lo que le sacan”, sentenció el funcionario.