Advierten sobre estafas con reservas de cabañas: “Es una problemática que está empezando en Valle de Uco”

Así lo manifestó Claudia Galdame, propietaria de un complejo de cabañas y camping en Tunuyán, a quien ya la han contactado algunas víctimas de este delito.

Abonar dinero para obtener el premio de un programa televisivo, operatorias en bancos porque “la moneda en curso dejará de circular”, movimientos en cajeros automáticos para el depósito de bonos de ANSES, son algunas de las estafas más comunes que los maleantes practican, y ahora se suma otra: pedidos de señas para la reservas de cabañas.

Claudia Galdame, propietaria de un complejo de cabañas y camping en Villa Arroyo Grande, cerca del Manzano Histórico, se comunicó con El Cuco Digital para advertir a la comunidad sobre dicho delito por el cual ya se han comunicado algunas víctimas.

“Hace unos dos días empezamos con una problemática y estoy viendo la forma de que repercuta, que conozca la población, no solo del Valle de Uco sino de toda Mendoza porque realmente es algo grave” manifestó la mujer previo a iniciar el relato.

“Hay una persona que estamos tratando de identificar que está estafando gente con el mismo modus operandi que está ocurriendo o que ya ha ocurrido en Potrerillos; una persona que está ofreciendo cabañas, reservas para Navidad de monto considerable a personas que no corroboran la veracidad de esto, les manda fotos por las redes sociales. Nos ha involucrado a nosotros porque les está mandando captura de pantalla de nuestra portada de Google Maps y manda como un collage de fotos y cabañas y piscina de distintos lugares; les da un CBU para cobrar las señas como hacemos la mayoría de las personas que tenemos estos complejos y bueno, la persona es estafada”, comentó la propietaria.

Seguidamente Claudia informó que hoy la contactó la segunda persona por la misma situación. “La primera no alcanzó a hacer la transferencia porque tuvo un problema bancario y la señora se comunicó conmigo y le dije que no. Hoy me llamó otra señora que ya hizo otra transferencia; yo le aconsejé que hiciera la denuncia; yo ahora estoy intentando hacer la denuncia online en la fiscalía, pero me preocupa que esto se está multiplicando a gran escala y la gente está siendo estafada”. “Yo recurro a ustedes para ver la manera de darlo a público conocimiento; en nuestras redes hemos puesto que no tenemos representantes; le estamos aconsejando que busquen en los medios oficiales, como las páginas oficiales de los complejos”, advirtió la dueña.

Para saber bien cómo era el procedimiento del o los estafadores, el hijo de Claudia se hizo pasar por un cliente y “estuvo chateando. Tenemos todos los WhatsApp de la charla que tuvo con esta persona, son tal cual me contó la primera señora que estafó y que no alcanzó a depositar. A mi hijo lo apura para que deposite obviamente. Tenemos el nombre de una cuenta. En un momento le dijo a mi hijo ‘no te preocupes que esto es legal; mira te mandó un DNI’, nos manda una foto de un DNI de un nombre ‘X’ que es el que está repitiendo a todos, porque una señora me acaba de decir que le ha hecho la misma jugarreta; ella llamó para corroborar y le dije que no éramos nosotros”.

La vecina aseguró que está es una problemática que “está empezando en el Valle de Uco porque yo me he comunicado con los grupos de alojamientos en donde estoy y por ahora no le ha pasado a nadie más, pero si me han mandado un montón de noticias de Diario Uno, de varios diarios de Mendoza que esto ya viene ocurriendo hace un tiempo en Potrerillos, gente estafada con cabañas”.

Para cerrar, Claudia pidió viralizar la información para que “la gente esté advertida porque aparte esto le hace muy mal al turismo; mucha gente que por ahí no maneja muy bien el tema de reserva por internet va a empezar a tener miedo de reservar”, sentenció.