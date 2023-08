Agenda del fin de semana: disfrutá de las actividades que se realizarán en el Valle de Uco

Sacá captura o compartí con amigos y familia para ir armando planes previamente.

Como cada viernes, El Cuco Digital te comparte la agenda del fin de semana en Valle de Uco para que grandes y chicos de los tres departamentos puedan disfrutar de las actividades que organizan los municipios.

San Carlos

Fiesta Apertura

Como todos los años se realiza en el Valle de Uco la Semana Estudiantil y la Municipalidad de San Carlos informó que la Fiesta Apertura iniciará el día sábado 26 de agosto.

Cabe destacar que se llevará a cabo la presentación de las candidatas, ingreso de colegios, bandas sorpresas, food truck y shows artísticos.

Los jóvenes que deseen asistir podrán hacerlo a partir de las 17 horas en el Polideportivo Fortunato Perazzoli.

Bici Trekk

Para los amantes de los paseos en bici llega a San Carlos un Bici Trekk, será el día domingo 27 de agosto a las 13:30. El punto de partida es el Informador Turístico de Eugenio Bustos y el punto de llegada en el Sendero Cerro Áspero.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de los siguiente número telefónico: 2622 577324.

Tunuyán

MUESTRA INDIVIDUAL

Alfredo Luna se encuentra en el departamento de Tunuyán brindando una muestra individual de Fusión de letras y Artes Visuales hoy viernes en el Centro de Congresos, a las 18 horas.

Tupungato

Clínica de Voley

El encuentro será el sábado 26 de agosto en el Polideportivo Municipal Prof. Francisco Rizzo (Monseñor Fernández y Los Ceibos) y estará dividido en tres módulos según niveles de juego.

Desde las 9h la clínica estará destinada a voleibolistas sub 14, luego será el turno de los sub 16 y cerrarán la jornada con los sub 18 y mayores. “Al final habrá una charla con los docentes y entrenadores que quieran hacer consultas para profundizar sobre determinados temas”, anticipó el titular de Deportes, Rubén Morales.