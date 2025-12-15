Facebook X-twitter Youtube Instagram

¡Agendá! Este jueves llegará a la Villa San Carlos la Campaña de Vacunación y Castración de mascotas

FOTO EL CUCO DIGITAL
Serán otorgados 10 turnos por persona a partir de las 9:00 horas.

La Campaña de Vacunación y Castración de mascotas continúa recorriendo diferentes zonas del departamento de San Carlos con el propósito que los vecinos puedan castrar y vacunar a sus perros y gatos de forma gratuita. Las personas interesadas deberán asistir al Polideportivo Municipal Fortunato Perazolli de la Villa San Carlos.

Requisitos

Las personas que deseen castrar a sus perros deben llevar una manta, un ayuno de 8 horas (no deben ingerir agua ni comida), deben portar correa y bozal. Las hembras no deben estar en celo ni padecer obesidad. Cabe destacar, que no se castrarán caniches, ni sus cruzas y tampoco razas gigantes.

En tanto, los gatitos que sean trasladados para castrar también deben ayunar 8 horas y deben estar en una caja o canasto cerrado con una manta.

