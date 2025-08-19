¡Agendá! Este jueves llegará a San Carlos la Campaña de Vacunación y Castración de mascotas

Serán otorgados 10 turnos por persona a partir de las 9:00 horas.

La Campaña de Vacunación y Castración de mascotas continúa recorriendo diferentes zonas del departamento de San Carlos con el propósito que los vecinos puedan castrar y vacunar a sus perros y gatos de forma gratuita. En esta oportunidad el operativo estará en el Barrio Las Paredes M- E Casa 10 Pareditas.

Requisitos

Las personas que deseen castrar a sus perros deben llevar una manta, un ayuno de 8 horas (no deben ingerir agua ni comida), deben portar correa y bozal. Las hembras no deben estar en celo ni padecer obesidad.Cabe destacar, que no se castrarán caniches, ni sus cruzas y tampoco razas gigantes.

En tanto, los gatitos que sean trasladados para castrar también deben ayunar 8 horas y deben estar en una caja o canasto cerrado con una manta.