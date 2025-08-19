Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 19, 2025

logo el cuco digital

¡Agendá! Este jueves llegará a San Carlos la Campaña de Vacunación y Castración de mascotas

IMAGEN ILUSTRATIVA
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Serán otorgados 10 turnos por persona a partir de las 9:00 horas.

La Campaña de Vacunación y Castración de mascotas continúa recorriendo diferentes zonas del departamento de San Carlos con el propósito que los vecinos puedan castrar y vacunar a sus perros y gatos de forma gratuita. En esta oportunidad el operativo estará en el Barrio Las Paredes M- E Casa 10 Pareditas.

Requisitos

Las personas que deseen castrar a sus perros deben llevar una manta, un ayuno de 8 horas (no deben ingerir agua ni comida), deben portar correa y bozal. Las hembras no deben estar en celo ni padecer obesidad.Cabe destacar, que no se castrarán caniches, ni sus cruzas y tampoco razas gigantes.

En tanto, los gatitos que sean trasladados para castrar también deben ayunar 8 horas y deben estar en una caja o canasto cerrado con una manta.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

Una ex reina acusada penalmente tras sus dichos por la muerte de un hombre en Tunuyán

Narcomenudeo en Tunuyán: dos hombres que operaban en la zona de la Sidrera quedaron detenidos

Drugstore de Valle de Uco en crisis: entre alquiler e impuestos pagan casi 2 millones mensuales 

Una mujer fue asaltada en Tunuyán, la atacaron con un cuchillo y le robaron las pertenencias

Video: la policía busca a dos mecheras que quedaron grabadas tras robar un peluche en San Carlos

Tupungato: ingresó al patio de una casa para robar y fue detenido por la policía 

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO