Agonía, Error 404 y Sucios y Desprolijos rockean hoy en el Auditorio Jorge Raúl Silvano

Por Antonella Escobar

El Cuco Digital entrevistó a algunos protagonistas de esta noche. Conocelos.

Este jueves vuelve el Tunuyán Cultura Rock. Cada año, con bandas del Valle de Uco se lleva adelante este ciclo artístico que resignifica a uno de los géneros favoritos del repertorio popular.

La iniciativa surgió en el 2019 y se retomó este 2022 luego de haber estado suspendido más de 2 años por la pandemia.

Hoy se presentarán tres bandas imperdibles: “Agonía”, “Error 404” y “Sucios y Desprolijos” (tributo a Pappo). Rock nacional, rock alternativo, funk y más ritmos con covers y canciones de autoría propia coparán hoy el Auditorio Jorge Raúl Silvano a partir de las 21 horas.

El Cuco Digital entrevistó a dos de las tres bandas para conocer más a estos grandes músicos locales y sus proyectos. Los presentamos:

Agonía

(Entrevista a Federico, guitarrista de la banda)

¿Cuándo y cómo surgió el nombre de la banda?

Es una banda formada a fines del 2016 y principios del 2017, yo soy el fundador, el nombre se lo coloco porque siempre me llamó la atención la muerte y como siempre hay un dilema con la muerte y con la vida, entonces se me ocurrió justo el nombre Agonía, que es un estado donde estás entre la vida y la muerte.

¿Cuáles son los integrantes? ¿Anteriormente tocaban en otras bandas?

Bueno, los integrantes son Kevin Torres en la batería, Nicolás Rodríguez en la voz, Leandro Pintos en el bajo y Federico Rodríguez en los coros y en la guitarra. Antes cada uno tenía un proyecto, tocaba en diferentes bandas, el bajista y el baterista también, con el baterista tocamos en una banda LIT, hasta que yo me abrí esta banda y ahí lo convoque a él y empezamos con este proyecto.

¿Cuál es el género musical que suelen tocar? ¿Escriben sus propias canciones?

Hacemos el género de metal, con un estilo de metal core. Escribimos nuestras propias canciones, producimos nuestros temas y realizamos un cover o dos casi del mismo estilo de género.

¿Anteriormente habían tocado en el Tunuyán Cultura Rock?

No, nunca habíamos tocado, pero sí hemos tocado en el auditorio y hemos hecho algún evento aparte y la verdad que fue una experiencia tremenda, una que porque es el Auditorio y tiene un buen sonido, iluminaria y toda la gente que trabaja ahí, la verdad que es muy lindo y yo ya he tocado ahí con otras bandas y también me he sentido muy cómodo a la hora de tocar.

¿Cuentan con algún proyecto a futuro?

Bueno, nuestro proyecto es sacar un videoclip, estamos en un proceso de grabación y queremos ver si podemos sacar este videoclip antes de este fin de año, la idea es hacernos conocer y demostrar que acá en Tunuyán el metal todavía sigue estando y la idea es seguir, invitar otras bandas también y hacer un movimiento o participar en estos proyectos que hace la Municipalidad de Tunuyán, también estamos abiertos a otras nuevas propuestas que nos puedan ayudar a demostrar nuestro arte, nuestra música.

Las personas que deseen conocer más sobre la banda podrán encontrarlos en Facebook como Agonia. Metalcore y en Instagram como Agonia.ok

Error 404

(Entrevista a Nicolás, guitarrista de la banda )

¿Cómo surgió el nombre de la banda? ¿Cuál es el significado?

Es una historia media complicada porque realmente pasamos por muchas opciones, una de ellas era los auténticos deprimentes, después pasamos por Airsac y después nos habíamos decidido por hacer una banda que se llame Toc, pero como ninguna nos convencía agarramos y empezamos a investigar y todo esto. Resulta ser que estoy estudiando programación y justamente me largo un error esa misma noche en la computadora y fue una de las ideas que planteé, hacer alguna referencia de algún error de algún juego o algún error de algún navegador. Hace aproximadamente unos 8 meses salió la iniciativa.

¿Cuáles son los integrantes?

Tenemos a Lautaro Morsucci que es el cantante, tenemos al rey Julián Bruno que es el baterista y tenemos al Luciano Gutiérrez que es el bajista.

¿Anteriormente han tenido la experiencia de tocar en otras bandas?

Sí, tres de cuatro de la banda antes teníamos proyectos, hace mucho, y justamente cuando empezábamos estábamos tres de cuatro sin ningún proyecto encima, así que bueno, definimos empezar a tocar.

¿Cuál es el género de música que realizan?

Realizamos una mezcla entre pop pan pero con influencias de rock.

¿Escriben sus temas o realizan covers?

Ambos, tenemos temas propios como tenemos covers

¿Anteriormente habían tocado en el Ciclo Cultura Rock?

Si, ya habíamos tocado la mayoría

¿Cuáles son sus nuevos proyectos musicales?

Y realmente nuestros proyectos, ahora como tal, es ver la posibilidad de armar un disco y aprovechar cada oportunidad que se nos de para tocar en eventos públicos.