Agradecer a la Salud pública y a quienes hacen el mayor esfuerzo para curar a los demás

Por Edición El Cuco Digital

Aunque hay mucho por mejorar, el sistema público, traccionado por miles de mujeres y hombres que se gastan cada día, pelea y le gana la batalla a la dura situación que nos toca vivir.

En gran parte del mundo, la Salud pública no existe o está reducida a su mínima expresión. En países como Chile o EE.UU (solo por nombrar a dos naciones que, son ejemplo para muchos) para gran parte de la población que no tiene un seguro social o prepago, enfermarse es morir o depender de servicios humanitarios o de caridad. No es casual que este año, la Organización Mundial de la Salud tenga como lema: “Construir un mundo más justo, equitativo y saludable”, relacionando directamente la salud con las condiciones económicas y sociales.

La verdad es que nos toca atravesar un momento durísimo: la pandemia mundial que en los últimos días se recrudece y no da tregua, se potencia y sufre mucho más por las duras condiciones económicas.

En este mundo, y en este momento de la historia, más allá de las quejas y las cosas sobre las que debemos trabajar y mejorar, es bueno reconocer y agradecer. Y hoy especialmente, debemos reconocer y agradecer a quienes llevan adelante todo el sistema de Salud: hoy, como decimos, están al frente, en las trincheras, con poco descanso, y con poco sueldo. Expuestos, estresados y cansados, pero siempre disponibles, y emocionados porque, aunque la situación es extrema, son los protagonistas de una historia que algún día, se contará en libros y aulas. En general, conocemos a los que llevan la delantera, pero detrás de un director o un jefe, hay cientos, miles de héroes anónimos que, cada día siguen adelante, sin bajar los brazos, ni por la angustia, ni por el dolor, ni por nada. Curando, atendiendo, empatizando, haciendo el mayor esfuerzo, esperando que la situación mejore, y que la pesadilla termine. Para ellos y ellas, hoy el mayor reconocimiento y agradecimiento.

Hospitales públicos del Valle de Uco: Hospital Regional J. Antonio Scaravelli, Hospital General Las Heras y Hospital Victorino Tagarelli

Pero también, es importante que destaquemos y agradezcamos todo un sistema de Salud pública, que, aunque tenga falencias y dificultades, funciona y nos atiende. Ricos y pobres, mujeres y hombres, niños y ancianos, cualquiera puede llegar a una guardia de un hospital y será atendido de la mejor forma posible. Nadie te dirá que si no tenés obra social, seguro médico o una prepaga deberás irte a buscar caridad o un servicio humanitario. Siempre hay alguna dificultad, porque somos humanos, porque los recursos son escasos, o a veces, por simple inoperancia, pero la realidad es que tenemos Salud pública, y debemos agradecerla. No a un partido político, no a una ideología, sino a todo un país que construyó un sistema que no discrimina y que se esfuerza por curar y sanar a todos.

Hay países donde solo existe el sistema de Salud pública, sostenido por impuestos onerosos, pero con servicios de tanta calidad que nadie se queja por lo que el Estado le saca. Hay otros, como se mencionó al comienzo, donde la Salud pública es inexistente o muy precaria, aún en esos que consideramos “de avanzada” (recomiendo ver la serie “New Amsterdam”, donde se muestra cómo funciona el sistema de salud público en EE.UU). En nuestro país nos esforzamos por llevar adelante la Salud pública, y aún con críticas y deficiencias, en medio de una pandemia que puso al mundo de cabeza, el sistema la rema contra viento y marea, y en la mayoría de los casos, llega a buen puerto. Sin dudas, que gran parte de ese sistema de Salud lo hacen los hombres y mujeres que hoy se gastan y desgastan para sacarlo adelante, pero también, hay que reconocer que los grandes remadores, pueden remar porque hay barco y porque hay remos. Por eso, hoy, en el Día Mundial de la Salud, nuestro agradecimiento y reconocimiento es para el Sistema de Salud público, y para todos los que día a día trabajan para que éste funcione de la mejor manera posible.