Agua contaminada: más de sesenta municipios tienen el agua contaminada con arsénico

Varios municipios registran altos niveles y eso los pone en niveles de precaución o alerta critica.

La presencia de arsénico en el agua de consumo afecta a 66 municipios de la provincia de Buenos Aires. Así lo reveló la última actualización del relevamiento realizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

El estudio evidenció un incremento considerable de casos durante el último año. De los 135 partidos bonaerenses, 41 cabezas partidarias presentan niveles de arsénico en el agua que las ubican en categorías de precaución o alerta crítica. Entre ellas, 14 están mayormente en rojo, lo que implica que no es apta para consumo directo ni cocción de alimentos.

Los testeos más recientes advierten sobre una situación delicada en cuanto a la calidad del líquido vital en gran parte del territorio provincial.

Los municipios más comprometidos por el arsénico en el agua

La Fundación Aguas, en colaboración con el ITBA, desarrolla desde 2016 el proyecto «Mapa del agua», que identificó problemas de calidad en 1.369 puntos del país.

En zonas rurales, el 25% de las muestras de agua subterránea superan los límites establecidos para consumo seguro.

Entre los distritos bonaerenses con mayor afectación se encuentran:

Cañuelas

Chivilcoy

Ezeiza

Junín

Lobos

Mercedes

Monte

Navarro

San Vicente

Suipacha

Tres Arroyos

Varios de estos puntos geográficos se ubican cercanos a lagunas o espejos de agua de grandes dimensiones.

«Las áreas geográficas más damnificadas con este fenómeno son lo que es el corredor de la ruta 5 y zonas aledañas a Mar del Plata«, indicó Jorge Daniel Stripeikis, doctor en Química de la UBA y director del proyecto del ITBA.

Cuatro millones de personas en riesgo

Así, el especialista identificó que unas cuatro millones de personas en Argentina podrían estar expuestas potencialmente al arsénico a través del líquido vital o los alimentos.

El ITBA utiliza dos rangos de clasificación. Entre 10 y 50 ppb (partes por mil millones) se considera nivel amarillo de precaución.

En esta, «el consumidor debe completar estudios para decidir si consumiendo agua con estos valores se aumenta la posibilidad de desarrollar cuadros de enfermedades», sostiene la nomenclatura del estudio.

Cuando el resultado supera los 50 ppb se ingresa en fase crítica

Esto implica «no consumir para ingesta directa y cocción de alimentos. Reemplazar por otra fuente de agua segura», advierte el informe del ITBA.

Casos históricos y actuales de arsénico en el agua

El relevamiento incluye muestras del último año y casos que se remontan a más de una década atrás. En julio de 2016, el partido de Balcarce registró un caso de alto nivel de arsénico (68,5 ppb) extraído de la red de agua potable.

Actualmente, la zona muestra niveles inferiores (30 ppb), dentro de lo tolerado por la normativa nacional de 50 ppb.

Sin embargo, esta muestra destacó un índice elevado en sodio (212 mg/l sobre 200 mg/l), algo usual en las zonas del interior bonaerense analizadas. AYSA comunicó que «el agua que se distribuye en toda el área de concesión cumple con los parámetros establecidos y no implica ningún riesgo para la salud».

La empresa aseguró que las concentraciones de arsénico se «encuentran por debajo del valor permitido por la normativa vigente».

Fuente: Noticias Ambientales