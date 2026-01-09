Agua potable: el municipio de Tupungato y la provincia llevarán adelante una obra importante

La obra asegura en el departamento la provisión de agua por 25 años.

El Estado provincial, junto a la Municipalidad de Tupungato, anunciaron hoy el llamado a licitación para la obra de ampliación del sistema que provee y distribuye el agua potable en la cuenca San José.

Se trata de un proyecto estratégico que fue diseñado para resolver los desafíos de abastecimiento hídrico derivados del crecimiento demográfico del departamento que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), aumentó 84,5 % en los últimos 31 años, superando la media provincial.

En este marco, es que la obra denominada Acueducto Oeste tiene como objetivo principal reforzar el suministro en zonas con problemas crónicos de abastecimiento y asegurar la provisión de agua en el departamento para los próximos 25 años.

El acto administrativo de apertura de sobres será el martes 27 de enero, a las 9, en el Hotel Turismo de Tupungato. Este proceso marca el inicio formal de una obra que cuenta con un presupuesto oficial de $2.917.730.703 y que será financiada íntegramente con los Fondos del Resarcimiento Provincial.

Bajo un acuerdo de cooperación, el Municipio de Tupungato actuará como organismo subejecutor de las obras de agua y saneamiento, asumiendo la responsabilidad de la inspección y supervisión del proyecto para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.

Los componentes principales de la obra incluyen la construcción de una nueva fuente de provisión, reserva y almacenamiento, un acueducto de distribución con 6.271 metros de tubería de PVC, la instalación de un sistema de generación de energía solar fotovoltaica para cubrir la potencia de los equipos de extracción y la implementación de un sistema de control de procesos y medición de caudales en línea conectado a una estación de monitoreo central.

Una vez adjudicada y firmada el acta de inicio, la empresa contratista dispondrá de 360 días corridos para completar la totalidad de los trabajos.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza