Agustín Esposito Véliz, quien está detenido tras pegarle una paliza a su novia, sumó una nueva imputación y se complica su situación

A la tentativa de femicidio ahora se le sumó una nueva por desobediencia.

Desde los primeros días del mes de junio, Agustín Esposito Veliz, pasa sus días tras las rejas del Penal San Felipe, tras ser detenido por la policía luego de haberle propinado una paliza a su novia de 18 años, quien tuvo que ser hospitalizada.

La joven pasó por quirófano donde le debieron extirpar un vaso sanguíneo y estando internada en terapia intensiva, se confirmó que, producto de los golpes, perdió un embarazo que estaba cursando.

Durante los primeros días de la investigación, el acusado recibió la imputación de homicidio agravado en grado de tentativa agravado por femicidio (tentativa de femicidio), privación ilegítima de la libertad agravada y aborto.

Ayer jueves, Esposito Veliz sumó una nueva imputación, en este caso por desobediencia por una causa de violencia de género en la cual había sido imputado en el año 2024, según informó al medio la abogada Lorena Martín, quien defiende los intereses de la víctima.

“Va a seguir detenido y en las dos causas en las que está imputado la justicia ya le dictó la prisión preventiva”, aseguró la doctora defensora.

De esta manera, y como avanza la investigación, el detenido arriesga varios años de prisión efectiva y se complica un posible cambio que le permita una posible prisión domiciliaria

