Agustina y su papá grabaron un video para agradecer todo el apoyo y afecto recibido

A pesar de la difícil situación que atraviesan, quisieron reconocer los grandes gestos que miles de personas han tenido con ellos.

Este viernes por la tarde fue publicado en las redes sociales un emotivo video donde Agustina Paz, la pequeña victima de bullying en Tupungato, y su papá, Juan Carlos Paz, agradecen todo el apoyo y afecto recibido.

El audiovisual fue posteado por la hermana de la pequeña de 6 años en su cuenta de Facebook, junto al texto: “Hola queríamos agradecer a toda la gente que nos estuvo apoyando con el tema de mí hermanita Agustina y mí papá quiere agradecer a todos muchas gracias que dios los bendiga”.

Por su parte, en el video Juan Carlos expresa: “Agradecerle a todas las personas de todos lados que mandan mensajes dándome fuerzas, aliento para que no vuelva a suceder esto. Se los agradezco de corazón sinceramente”. “También hay personas que le han mandado regalitos a Agustina” agrega.

Seguidamente, el papá muestra a la pequeña Agustina “para quien no la conoce” y en ese momento ella dice: “Gracias por todos los que me mandan audios, que me mandan de todo, que me mandan regalitos”. Por último, cierra la grabación tirando un beso y soltando unos globos de colores que tenía en sus manos.

