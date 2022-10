“Ahora 30”: el plan de cuotas que prepara el Gobierno para la compra de televisores de cara al Mundial

La Secretaría de Comercio trabaja junto con las empresa en un esquema de financiamiento que anunciarían a fin de octubre. Alcance limitado a una tasa preferencial.

Falta un mes y medio para el inicio del Mundial de Fútbol Qatar 2022 y no sólo la Selección está calentando motores. También los fabricantes de televisores y las cadenas de electrodomésticos, que apuntan todos los cañones en lograr un crecimiento de las ventas para estas fechas. Pero como el consumo en general comenzó a atenuarse en los últimos meses a raíz de la alta inflación y la pérdida de poder adquisitivo, el sector considera fundamental que haya mayores opciones de financiamiento, y a un costo accesible, para tentar a la población a comprarse un smart TV.

En este contexto, las empresas radicadas en Tierra del Fuego y las cadenas de retail comenzaron las gestiones con el Gobierno que derivaron, según confiaron a Infobae dos fuentes empresarias, en la posibilidad -casi cerrada- de avanzar con un plan de mayores cuotas en el marco del “Ahora 12″. Será la vuelta del “Ahora 30″, que ya estuvo vigente en el último trimestre del 2021 para línea blanca, y estaría orientado a los televisores smart de entre 50 y 60 pulgadas, agregó el directivo de una de las empresas del sector.

Actualmente, el programa contempla financiamiento en hasta 24 cuotas para los televisores, pero las tasas subieron sostenidamente en los últimos meses y hoy no resulta atractivo. Por eso es que las cadenas apenas ofrecen 12, 18 y 24 cuotas en algunos productos puntuales.

Hoy la tasa nominal anual (TNA) para esos planes es de 63,75%, y la idea es mantenerla para las 30 cuotas. Ello se sumará a las posibles ofertas de cada cadena de retail algunas semanas antes del inicio del campeonato, aunque los descuentos más importantes ya se hicieron a mediados de septiembre, con motivo del ElectroFans, el evento del que participaron todas las empresas (Frávega, Cetrogar, Musimundo, Megatone, Naldo y Pardo).

La producción de televisores alcanzó a agosto poco más de 2 millones de unidades, y se proyecta llegar por lo menos 3 millones a fin de año.

“Tenemos dos ediciones en el año, la de marzo y la de septiembre. En esta última vendimos 120% más de unidades que en la de marzo, y lo adjudicamos al Mundial. En los dos eventos el descuento es el mismo: 40% y hasta 12 cuotas sin interés”, dijeron a Infobae desde Frávega. A su vez, la fuente anticipó que el miércoles 12 saldrá a la venta un televisor de 98 pulgadas marca TCL que fabrica Radio Victoria y que será la más grande del mercado.

“La tele de 98 pulgadas corona una tendencia que se viene dando de vender cada vez teles con pantallas más grandes. Hoy los consumidores ya no consumen tanto proyector y se inclinan más por smart tv grandes”, explicaron en la cadena de retail. Sobre si habrá más ofertas durante noviembre, la fuente reconoció que podría haber sorpresas comerciales que esperan también impulse la venta.

A su vez, desde una cadena de supermercados, afirmaron que por ahora el consumo de televisores viene lento, pero esperan que se reactive algunas semanas antes del Mundial de Qatar. “Nadie compra muy antes de tiempo. Porque la mayoría de las cadenas -de supermercados y de electrodomésticos- hará los eventos comerciales a fines de octubre o principios de noviembre. Y los consumidores saben eso y esperan”, dijo un directivo de la empresa. Y agregó que será clave la cuestión del financiamiento, ya que “quien no tiene posibilidad de ahorrar, comprando una tele smart en cuotas siente que le gana a la inflación. Lo que se ve es que esos bienes se usan como resguardo de valor del dinero. En los alimentos, la gente abandona categorías o se va a segundas marcas, pero no vemos lo mismo en electro”.

Así como hay una gran variedad de marcas y modelos de televisores, también varían mucho los precios. Existen en el mercado smart tv de 32 pulgadas que cuestan en torno a $ 50.000, y las más caras y con la mayor tecnología rozan el $1 millón. Pero el promedio de lo que existe en el mercado y lo que más se vende asciende a $80.000.

¿Habrá oferta ante las restricciones para importar?

La oferta de televisores para el Mundial ya está jugada. Las demoras en la aprobación de algunos permisos de importación hizo que no haya una explosión de aparatos en las tiendas. Pero como la demanda está ralentizando, el sector asegura que no faltará producto.

Ante la inminencia de mayores restricciones a las importaciones, y considerando que el 80% del costo de un televisor fabricado en Tierra del Fuego es valor dólar -porque las piezas son importadas-, durante agosto, la industria se reunió con el equipo económico de Sergio Massa para ver de qué manera podían tener una certeza de la aprobación de SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) hasta fin de año, de modo tal de lograr una previsibilidad en materia productiva.

Si bien el Gobierno les restringió en hasta 30% la proyección de permisos de importación para el año, les ofreció garantía de que lo que se pactaba se iba a respetar. “El plan de televisión en electrónica, y en particular para el Mundial de Fútbol de Qatar, tenía dos condicionantes: uno que te den la SIMI, y el segundo, que mejoren las restricciones para pagar las importaciones. El equipo de Massa ordenó bastante la previsibilidad de los permisos, pero si no podemos concretar todos los pagos que tenemos comprometidos con los proveedores, estamos complicados. Y eso no está todavía asegurado”, enfatizó el directivo de una de las empresas productoras en la isla. Sin embargo, esta situación podría complicar la oferta del primer trimestre del 2023; la del Mundial ya está jugada, y en la industria afirman que será suficiente para abastecer la demanda.

El Mundial siempre cambia la forma de cómo se realiza la venta en el año. “Puede que haya entre 10 y 15% de venta por encima de un año normal, pero no es que crece demasiado. De todos modos, ello depende de cómo está la economía en el año del Mundial”, dijeron desde la compañía, al tiempo que remarcaron que el año cerrará positivo a pesar de que desde agosto empezó a percibirse un peor desempeño del consumo.

“Agosto y septiembre tuvimos caída interanual y si en los últimos meses se mantiene constante (por el Mundial), el año cerraría positivo 15%”, agregó la fuente.

En el mercado de televisores, las tres marcas líderes son Philips, con el 17% del share; Noblex, con el 15%; y Samsung, con el 14%. Le siguen LG, BGH, RCA, Philco y TCL, según datos del sector. La empresa Newsan, con sus cinco marcas (LG, Hisense, Noblex, Motorola y Philco) prevé superar el millón de unidades fabricadas en todo el año, pero la producción total se estima en 3 millones de aparatos.

Según fuentes de la Secretaría de Industria y Promoción Económica de Tierra del Fuego, a agosto de este año se llevaban fabricados 2.025.548 televisores, mientras que en 2021 se produjeron 2.691.927 unidades. En 2018, año del anterior Mundial de Fútbol, la producción ascendió a 3.342.059 aparatos.

