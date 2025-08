Ahora es la papa: el precio de venta no alcanza a cubrir los costos y algunos productores la están regalando

La bolsa se está vendiendo entre los $4500 y $6000.

La papa es una de las hortalizas más consumidas en los platos de los argentinos y atraviesa uno de los peores momentos. Los precios actuales no cubren los costos de producción, lo que lleva a muchos a evaluar si volverán a plantar.

En Valle de Uco, según los datos aportados por la Sociedad Rural a El Cuco Digital, hay un total de 9961 hectáreas de hortalizas cultivadas (ajo, tomate, orégano y papas).

Respecto al cultivo de papa, en la provincia de Mendoza hay un total de 6 mil hectáreas cultivas, donde alrededor de 2 mil se cultivan en el Sur de San Carlos. También hay plantación en grandes volúmenes en Malargüe y El Sosneado.

En nuestro país el cultivo de papa se desarrolla principalmente en el Sudeste de la provincia de Buenos Aires (Tandil, Balcarce, General Alvarado y Lobería), donde se encuentra la mayor superficie cultivada del país (55%). A esa región la sigue la zona de Córdoba – San Luis (30%) y Tucumán (10%). En el mapa nacional, Mendoza representa un 5 %.

A nivel país, como así también provincial, la producción de papa está destinada en un 70% al mercado interno, es decir, la feria o las verdulerías barriales. Un 25% se destina a las empresas como papas congeladas (pre fritadas). En tanto, el 5% restante es utilizado como semilla.

En este año en particular, los aumentos en el gasoil, fertilizantes y preparación de la tierra hicieron que los costos sean muy altos, lo que provocó que, en muchos casos, a la hora de vender, los números eran elevados y el consumidor no compró.

Debido al alto costo, en varios puntos del país se comenzó a comprar papas a Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, producción que luego se comenzó a distribuir a diferentes mercados y así llegó a las góndolas y verdulerías. Puntualmente, por esta situación de importación, muchos productores nacionales y provinciales no pudieron vender la producción y los que vendían lo hacían a un precio muy bajo que no les permitía cubrir los gastos realizados.

Precio por bolsa en Valle de Uco

Desde El Cuco Digital, salimos a consultar con algunos productores de San Carlos y Tunuyán, sobre la situación del producto y qué se está haciendo actualmente.

“Todos los años planto papa, pero este año me quedé con varias bolsas, no las puedo vender y lo que ofrecen no me conviene. La tengo guardada y algunas bolsas las regalo a mis amigos”, aseguró un productor de San Carlos.

Otro productor dijo: “no he vendido nada, embolsé y las salgo a vender en la calle, arranqué pidiendo $6000, pero como nadie compraba me bajé a $4500, pero es muy poca la venta”.