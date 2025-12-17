Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 17, 2025

diciembre 17, 2025

Ahora los autitos Ferrari de colección en SHELL LA CONSULTA por la mitad de los puntos ¡Apurate!

SHELL LA CONSULTA sigue teniendo el precio mas conveniente y la mejor atención.

Esta vez te trae una promo increíble, con la mitad de los puntos requeridos podes llevarte uno de los autitos ferrari de colección, y sumar los puntos necesarios para llevarte otro.

Ademas completando la colección de los 4 modelos de autitos y participá del sorteo por una edición única del SF-24. Esta réplica del monoplaza diseñada en escala 1:24, puede ser tuya. Para conseguirla, debes estar entre los verdaderos fanáticos de Ferrari y tener los 4 autitos de la colección disponibles en las estaciones.

¿Como obtengo los autitos?

-Con 100 puntos Shell Box + $ 42.900

-4.000 puntos Shell Box + $ 22.000

-8.000 puntos Shell Box

Participá por la Ferrari SF-24 de colección

Escaneá tus 4 autitos y completá la colección virtual para participar del sorteo por la edición especial de la SF-24, diseñada en escala 1:24.

SHELL LA CONSULTA, ubicada en pleno centro del distrito, tienen los precios mas convenientes, los mejores servicios y la mejor atención del Valle de Uco.

