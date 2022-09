Ailin Funes busca sponsors y apoyo para poder representar a Argentina en el Mundial de Trail y Montaña 

La sancarlina fue convocada para ser parte de la selección nacional que representará al país en Tailandia en noviembre.

Ailin Funes va en busca de su gran sueño: ir al Mundial de Trail y Montaña. Tras ser convocada por la Confederación Argentina de Atletismo para ser parte del plantel que representará al país en la competencia que se llevará en Tailandia en noviembre próximo, la joven sancarlina necesita sponsors y apoyo económico.

“Casi que me enteré después de que la información ya era pública porque yo estaba en el colegio dando clases. Cuando vi que lo habían enviado los profes de la Confederación, la información ya andaba empezando a ser pública en las redes. En mi casa todos se enteraron por las redes y no por mí”, comentó Ailin en diálogo con El Cuco Digital, sobre cómo recibió la gran noticia de haber sido convocada.

En total, la atleta debe recaudar al menos $300 mil para costear sus pasajes y no pierde las esperanzas. El año pasado, cuando iba a asistir al Sudamericano en Chile, que finalmente se postergó y se realizó este año en Argentina, la deportista acudió a un sorteo, la respuesta de la gente le permitió solventar varios torneos internacionales y desea que la solidaridad permita repetir la historia.

“Fue una alegría ser convocada para el mundial, obvio, como lo es para todo deportista representar al país y poder llegar a competir a ese nivel, pero no todo es color de rosas porque está esa duda de poder hacerlo realidad. Si me preguntaban ayer, lo veía imposible, pero siempre son las personas que nos ayudan a ver con más confianza todo”, manifestó.

“Yo ya confirmé que voy, obvio es una primera confirmación, después tenemos un segundo período de confirmación así que hasta que cierre ese segundo período la idea es buscar apoyo. Hoy no tengo sponsor, solo apoyo que puede darme mi familia, el grupo con el que entreno y la gente”, destacó la sancarlina.

Ailin, al igual que en el Sudamericano disputado en la provincia de San Juan semanas atrás, competirá en la Modalidad “Kilómetro vertical”, junto a Florencia Milanesi, Nadia Bernardis y Maria Belén Sanchez.

“El año pasado hice un sorteo para participar en el Sudamericano de Chile y si bien se suspendió y se hizo este año en Argentina, todo el camino que he hecho, y hoy ser parte del equipo para el mundial, ha sido gracias al apoyo que recibí con esa rifa”

“No me quiero dar la sensación de que no lo intenté. Siempre en lo deportivo lo digo, esa sensación de haber terminado y no haberse guardado nada. Sé que van a ser dos meses intensos, pero no quiero quedarme con que no lo intenté. Con la experiencia del año pasado, creo que puede ser viable. Son bienvenidos aquellos que se quieran suman en esta línea de largada, pymes, emprendedores, empresas”

“Aunque una está parada la línea de partida mucha gente está atrás y estas oportunidades abre a que seamos más”.