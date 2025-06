Al parecer, ya había información o denuncia sobre el niño de Tunuyán que “querían llevar a Salta para venderlo”

Nueva información sobre el caso que conmociona a la comunidad local.

El caso que ha impactado a la comunidad, no sólo del Valle de Uco sino de todo la provincia, y que tiene que ver con el presunto intento de robo de un niño de 3 años, aparentemente con fines de trata, sigue sin tener respuestas muy claras.

La única información oficial sobre el hecho, da cuenta del momento en que la policía detuvo a una pareja mayor y un menor, cuando, aparentemente, estaban yendo a tomar un colectivo rumbo a Salta, donde presuntamente, iban a entregar el niño.

Si bien la información extraoficial dice que algunos familiares “había arreglado la venta del chico en Salta” (se trataría de un caso de Trata de personas), oficialmente la investigación la lleva adelante el fiscal Pablo Fossarolli, en el ámbito de la Justicia provincial, con una carátula de “Sustracción, retención y ocultamiento de menores”, lo que infiere que, hasta el momento no habrían elementos para hablar de Trata de personas, ya que este tipo de delitos es investigado en el ámbito de la Justicia Federal.

Al respecto de la investigación, el fiscal Fossarolli, en comunicación con El Cuco Digital, afirmó que “la causa se encuentra en Instrucción”, y que por esa razón no se puede dar mayor información. Fossarolli afirmó que restan medidas probatorias por incorporar, y agregó que en el caso “intervino el ETI local (Equipos Técnicos Interdisciplinarios de gestión de la Dirección de Protección y Restitución de Derechos), resguardando a los menores involucrados”. El fiscal que lleva adelante la investigación también explicó que “la Justicia Federal no ha tomado intervención hasta el momento” y que no podía dar mayor información, sobre todo en resguardo de la identidad de los menores.

Por otro lado, extraoficialmente, aunque de fuentes seguras, son innumerables los datos que van surgiendo, aunque ninguno ha podido ser corroborado en forma oficial. Por un lado, una versión (según algunos testigos), estaría afirmando que la madre del niño no sólo habría estado al tanto de las macabras intenciones de vender al pequeño, sino que también podría estar involucrada.

Sin embargo, la información más delicada es la que surge desde el ámbito de la Dirección de Gestión Social del Municipio de Tunuyán (información no oficial), y que menciona que, dos días antes de la detención por parte de la Policía, ya habría habido un denuncia alertando sobre un posible intento de trata o venta de un menor en un domicilio del departamento.

Según la fuente de información, algunas vecinas del niño, acompañando a la madre del chico, contaron de la situación crítica que pasaba la mamá (sería una chica de 18 años), ya que le estaban por quitar a su niño para llevarlo al Norte y venderlo. Esta situación, habría sido expuesta ante el ETI, desde donde se excusó la intervención por no haber denuncia formal. Ante el caso, desde el Área se habría realizado la denuncia formal: “en organismos superiores” menciona la fuente consultada. Esta última información fue dada por fuentes confiables, aunque no se pudo corroborar la denuncia, ni obtener una voz oficial que confirmara lo relatado.

Hasta el momento, no se ha podido obtener más información debido al secreto de la causa. La situación conmueve a la comunidad, sobre todo en un contexto donde en los últimos tiempos han desaparecido varios niños, entre ellos Loan Peña, el pequeño de Corrientes, desaparecido el 13 de junio de 2024, Guadalupe Lucero de San Luis, desaparecida el 14 de junio de 2021, y Lian Flores, de Córdoba, desaparecido el 22 de febrero de 2025. Estas causas continúan sin respuestas.