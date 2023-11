Alberto Casteluchi Ponce, un artista sancarlino que expuso sus obras en el Carrousel du Louvre de París

Por Antonella Escobar .

Es ingeniero agrónomo y fue elegido entre 400 participantes de 35 países. En Comunicación con El Cuco Digital contó sus nuevos proyectos en mente.

Alberto Casteluchi Ponce, un ingeniero agrónomo y dibujante de 34 años, oriundo de San Carlos, fue uno de los cinco argentinos elegidos entre 400 participantes de 35 países para exponer sus obras en el Carrousel du Louvre, en París, Francia. El evento artshop del Carrousel du Louvre es uno de los más grandes y prestigiosos del mundo, y se realizó en octubre de este año.

El valletano se dedica al hiperrealismo con grafito sobre papel, una técnica que le valió el reconocimiento del jurado y el público. También es tatuador y ha visitado grandes galerías argentinas. Su pasión por el dibujo comenzó en Estados Unidos, cuando una reconocida bodega vio sus obras y lo invitó a ser parte de una muestra . Así fue que empezó el sueño de recorrer el mundo con su arte.

“El jurado me premió en 2022 más que nada por la técnica, hiperrealismo con grafito sobre papel. De todos los dibujos, fue en Buenos Aires que me proponen y después ellos eligen las que hay que llevar, en este caso, fueron aquellas que mantenían una esencia más clásica de la presentación de un retrato”, contó Alberto en comunicación con El Cuco Digital.

“Se pasó todo tan rápido, que recién ahora estoy cayendo y entendiendo”, expresó el artista, que pudo conocer a mucha gente, de muchos países, artistas y personas interesadas en el arte, en muchos idiomas. Además, agradeció a las personas que lo ayudaron a comunicarse y a exponer, como Paola Marianetti, médica sancarlina que vive en Francia, y a Emanuele Dascanio, uno de los grandes artistas que lo aconsejó.

Alberto no se conforma con lo logrado y ya tiene nuevos proyectos en mente. “La idea es ahora dar un paso, y tiene que ver con la forma de presentar los futuros dibujos, acompañados de una idea, trabajar para presentar no solo un retrato sino series de algo. Pude charlar con varios profesores de arte, que me dieron su punto de vista, para presentar en un futuro desde una mirada más personal nuevos dibujos sin perder la idea del hiperrealismo y la técnica”, dijo.

El artista sancarlino tiene previsto participar en nuevas muestras en galerías de Buenos Aires, que surgieron a partir de este evento gigante en París, y para las cuales ya empezó a trabajar en el concepto y prepararse. También quiere conocer más sobre la historia del arte y agradece a los que lo ayudan, como a Florencia Schulze, profesora y artista consultina.

Finalmente, Alberto agradeció a todos los que lo apoyaron, a su madre, a la gente de La Consulta, a las bodegas que lo auspiciaron, a la Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Ciencias Agrarias, y a Cultura de Provincia Mendoza.