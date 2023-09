Alberto Peréz: “San Carlos va al Federal porque me pidieron una plaza. Ningún otro club pidió nada”

El delegado federal por Mendoza informó que “la Villa” presentó una carpeta, y al “ver que está todo en condiciones se le otorgó la plaza”.

Luego de conocerse que el Sport Club San Carlos había obtenido una licencia deportiva para participar del Torneo Federal Amateur 2023, la polémica no tardó en llegar.

Es importante recordar que la Liga Sancarlina en primera instancia contaba con una plaza para la competencia, la cual por mérito deportivo este año la ganó Unión de Vista Flores, actual campeón anual del fútbol sancarlino. Sin embargo, el Consejo Federal decidió otorgar otra plaza a la Liga, a través de una licencia, también llamada “invitación especial”. Las licencias son concedidas a los clubes por varios criterios, entre ellos el desarrollo deportivo del club, su convocatoria, sus antecedentes en certámenes de esta índole y más.

La determinación del Consejo Federal generó enojo entre algunos clubes, pero principalmente en el Sportivo La Consulta. Su presidente, Gerardo Busse, expresó públicamente y también en diálogo con El Cuco Digital que “la invitación a San Carlos era injusta”, y que la institución que preside era meritoria de esa invitación, ya que “La Consulta fue campeón en el 2019, y no pudimos jugar el Regional porque el torneo no estaba homologado por la Liga porque varios clubes no tenían personería jurídica, o sea nos quedamos afuera y no por culpa nuestra”. “Por otro lado siempre van los dos campeones a un Regional, o sea temporada 2023-2023, campeón del Apertura La Consulta y campeón del Clausura Unión”. “Si hablamos de crecimiento institucional, somos un club que venimos trabajando muy bien en los últimos años y eso está a la vista; también tenemos muchos antecedentes de Torneos Regionales. Por donde busques creo que somos meritorios de esa invitación y no San Carlos, que ni siquiera ha salido campeón en los últimos años”.

Por otra parte Busse también había solicitado “una explicación” al Consejo Federal, para comprender por qué la invitación fue para San Carlos.

Si bien en un primer momento había trascendido que se había tratado de un sorteo entre los clubes con antecedentes en torneos regional, el delegado federal por Mendoza, Alberto Pérez despejó las dudas al respecto.

El representante del Consejo Federal de AFA dijo a El Cuco Digital: “El Club San Carlos me mandó una carpeta con antecedentes, con todo lo que tienen y lo que no tienen y me pidieron una plaza y bueno, al ver que está todo en condiciones se le otorgó una plaza”.

Al ser consultado sobre si hubo o no un sorteo entre otros clubes de la Liga Peréz dijo que “no, esto directamente lo he hecho yo, yo soy el responsable; ningún otro club de San Carlos pidió nada”.

Por último, al informarle sobre la polémica surgida y el reclamo de La Consulta, la respuesta del representante fue “La hubieran pedido (a la plaza)”. “Todo lo que es licencia, no tiene nada que ver la parte deportiva, sino los antecedentes y la historia de los clubes y lo que los clubes tienen cuando la piden”, cerró.

NOTICIAS RELACIONADAS