Aldana, la joven tupungatina promesa del rugby local, jugará el Nacional de Clubes: realizan una colecta

En unos días viajará a Córdoba y necesita ayuda.

Aldana Bazan, tiene 18 años y hace cuatro que descubrió su pasión en el rugby. Desde ese entonces ha tenido la posibilidad de seguir creciendo y formándose en este deporte que ama tanto. Actualmente, clasificó a los regionales de clubes, y ahora, viajará a Córdoba a participar del nacional de clubes, por ese motivo, están haciendo colectas para ayudarla a costear los gastos personales y de equipo.

Aldana, dialogó con El Cuco Digital y comentó: “Hace cuatro años que juego, empecé a jugar en Tupungato, tuve la posibilidad de ser parte de un equipo pero con el tiempo se disolvió, entonces comencé a jugar en torneos para equipos que les hiciera falta una jugadora”.

“Este año tuve la oportunidad de empezar en Pumai, de Maipú. En abril empezó el torneo provincial donde se jugaba cada 15 días, todos los domingos. El domingo 4 de septiembre terminó el torneo provincial y quedamos clasificadas para jugar el Torneo Regional que se juega con San Juan, San Luis y Mendoza”, agregó.

Finalmente, el domingo pasado 11 de septiembre, jugamos el regional y quedamos clasificadas para el nacional de clubes que se juega con los mejores equipos del país. Para mí es un gran sueño y logro. Lo de la colecta es para poder conseguir plata para viajar ya que yo no tengo trabajo, terminé la secundaria el año pasado y no estoy trabajando por que me he dedicado al deporte. El dinero es para pagar indumentaria que nos vamos hacer, es decir que son muchos los costos que tengo. Al nacional viajaríamos del jueves al domingo, hay gastos de pasajes, comida y todo lo que vaya surgiendo en el nacional por eso si alguien puede y quiere colaborar su ayuda será muy agradecida”, cerró esperanzada con seguir progresando en este deporte.

Colaboración:

Alias: tita.regional.tgto

Cvu: 0000003100026191418253