Alejandro Morillas: “es fundamental que no volvamos al pasado”

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, por medio de sus redes sociales cuestionó la gestión anterior sobre todo el estado del parque automotor.

Según Morillas, al recibir la gestión hace casi dos años, tenían un parque automotor casi inservible, que afectaba el trabajo cotidiano del Municipio. Según expresó el actual Intendente, gracias al trabajo de los empleados se logró recuperar parte de los vehículos, mejorando los servicios.

En el mismo sentido explicó que parte de los servicios los prestaba una empresa privada afectando las arcas municipales. Desde el ejecutivo se dio de baja a dicha empresa y se bajaron los costos. También mencionó que se trabaja en una licitación para la compra de nuevos vehículos que mejoren la calidad de vida de los sancarlinos.

Finalmente Morillas señaló a los sancarlinos que “es fundamental que no volvamos al pasado”.

