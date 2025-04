Alejandro Morillas: “Estamos trabajando y esto implica gestionar y buscar soluciones, y no simplemente esperar ayuda de la provincia”

Además, señaló que los trabajos continúan para que más personas puedan acceder a su hogar.

El lunes 28 de abril, el Gobernador Alfredo Cornejo y el Intendente Alejandro Morillas entregaron 28 viviendas en San Carlos, Mendoza. El acto tuvo lugar en el distrito Eugenio Bustos, donde se inauguró el “Barrio Vistandes” con 16 viviendas de la Unión Vecinal Eugenio Bustos. También se entregaron carpetas para las viviendas del “Barrio La Superiora II”, beneficiando a 12 familias de la Unión Vecinal La Superiora.

El intendente, Alejandro Morillas, en una conferencia de prensa, declaró: “Es un momento muy feliz, inolvidable para las personas que recibieron una llave de su hogar. También es importante destacar las palabras del gobernador, quien nos inspira a trabajar juntos. El vecino no está esperando un reclamo sin fundamento; está esperando soluciones concretas en el lugar y momento adecuados. El trabajo conjunto entre el municipio y la provincia, así como el esfuerzo de cada una de las cooperativas, ha sido fundamental. No debemos olvidar que ellos son quienes inician esta movida para buscar una casa para cada persona, a través de los socios que tienen. El municipio, junto con la provincia, se asocia para trabajar por el vecino y para la gente. Esa es la perspectiva que debemos adoptar“.

“Los discursos destructivos no me gustan y nunca me gustarán. Creo firmemente que debemos enfocarnos en construir y cambiar esta Mendoza, que tiene un déficit significativo de viviendas. En nuestro departamento, enfrentamos un alto déficit habitacional. Estamos trabajando con firmeza, pero esto requiere gestionar, moverse y buscar soluciones, no simplemente esperar ayuda de la provincia. Ese es el camino que estamos tomando“, expresó.

La problemática habitacional en San Carlos sigue siendo una preocupación constante para la comunidad, especialmente para los jóvenes, quienes enfrentan cada vez más dificultades para acceder a una vivienda. Según lo expresado por el intendente Morillas, existen numerosos proyectos en desarrollo, con varias propuestas ya presentadas en la provincia. Actualmente, se avanza en una urbanización en Pareditas que contempla cerca de 30 viviendas, además de otras 70 que se encuentran en proceso de trabajo, lo que demuestra un esfuerzo sostenido por mejorar la situación habitacional en la región.

El proceso de gestión para la construcción de viviendas es extenso y requiere el compromiso de distintos actores desde sus primeras etapas. La labor comienza cuando la cooperadora plantea la necesidad de nuevas casas y, a partir de allí, el área de Vivienda acompaña a los vecinos en la presentación del proyecto ante la provincia. Este camino puede extenderse por más de una década antes de concretarse, lo que refleja los desafíos estructurales en materia de urbanización. Además, se trabaja de manera conjunta con programas como Módulos de Vivir Mejor y el IPV, para atender aquellas situaciones en las que las familias cuentan con una vivienda pero requieren ampliaciones como habitaciones o baños.