Valle de Uco, septiembre 19, 2023

El 19 de septiembre se celebra el Día del Preceptor y desde El Cuco Digital quisimos reconocer a Alejandro, y mediante su persona, a los preceptores y preceptoras que acompañan a los estudiantes, teniendo un rol muy importante en su trayecto por los establecimientos educativos.

Los preceptores cumplen un papel de gran importancia en las escuelas, siendo el nexo entre los alumnos, con profesores y directivos.

Alejandro Ponce trabaja en el Colegio Niño Jesús de Tunuyán y desde hace 32 años lleva adelante esta profesión.

“Tengo 32 años de trabajo como Preceptor, es algo muy lindo para mí y no estoy para nada arrepentido de haber elegido esta tarea para mi vida”, comentó Alejandro, en diálogo con El Cuco Digital

En su larga trayectoria, Alejandro ha acompañado a varias generaciones de estudiantes, en su paso por las escuelas, ganándose el cariño de todo un pueblo.

“Hoy en la actualidad tengo alumnos que son la tercera generación de la familia, fueron alumnos en su momento y hoy tengo a sus nietos, eso es algo muy lindo y que no tiene precio”, contó.

“Es muy agradable ir caminando por la calle y que me saluden hombres o mujeres ya mayores que me digan “chau preceptor’, o que me llamen cada tanto para saber como estoy, eso quiere decir que he sido una buena persona con ellos”, expresó con alegría.

Cumpliendo una función pedagógica, los preceptores tienen una relación directa en las comunidades, donde dejan huella, sobre todo en las más pequeñas, como es el caso de los pueblos y pequeñas ciudades de Valle de Uco, donde “nos conocemos todos”.

“También me pasa que donde soy preceptor, estoy con profesores que en su momento yo los tenía a cargo como alumnos; eso me genera muchas cosas lindas, porque de alguna manera ayudé a formar a ese docente”, explica emocionado Alejandro.

“Ser preceptor es ser el amigo, el compañero, el padre de cada alumno, somos muchas veces los primeros en saber si hay problemas, los que escuchamos a los alumnos, los que ayudamos y en definitiva los que siempre estamos, nosotros somos el nexo entre el alumno y el docente, los directivos y hasta con los mismos padres”, enfatizó Alejandro Ponce, de alguna forma “le preceptor del pueblo”.