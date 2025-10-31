ALERTA AMARILLA en todo el Valle de Uco por viento Zonda y tormentas en distintos sectores

Así lo informó Defensa Civil.

Este viernes 31 de octubre, rige una alerta amarilla por probabilidad de viento Zonda en la zona baja de Malargüe, Valle de Uco, precordillera de Luján y de Las Heras.

Desde Defensa Civil informaron que se prevé el ingreso de viento Sur moderado a fuerte, acompañado por la formación de tormentas convectivas en distintos sectores de la provincia. Estas condiciones se mantendrán hasta media mañana del sábado, con posibilidad de caída de granizo.

Por su parte, el organismo Contingencia Climática de Mendoza indicó que para hoy se esperan tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, presencia de Zonda en precordillera y Malargüe, y vientos algo fuertes del sector sur al final del día.

Para mañana sábado, se anticipa una jornada parcialmente nublada y ventosa, con descenso de la temperatura. Se esperan precipitaciones durante la mañana y nevadas en cordillera.

Pronóstico extendido

Sábado | 01-11-2025

Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Nevadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 12°C

Domingo | 02-11-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Lunes | 03-11-2025

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 17°C

Martes | 04-11-2025

Mayormente nublado con lluvias y lloviznas, descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 19°C | Mínima: 14°C

Miércoles | 05-11-2025

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 20°C | Mínima: 10°C