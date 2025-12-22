Alerta amarilla por probabilidad de tormentas en Valle de Uco

Así lo informó Defensa Civil.

Para este lunes 22 de diciembre, desde Defensa Civil emitieron una nueva alerta amarilla por tormentas que afectan la zona Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y el sur provincial. Además, no se descarta la posible caída de granizo.

¿Qué cuidados debemos tener para evitar accidentes?

En la calle

Buscar resguardo bajo un techo seguro. Alejarse de árboles, cables y marquesinas.

Evitar circular por calles inundadas.

En el vehículo, buscar resguardo en zona segura e intentar detener la marcha en cuanto le sea posible.

Conducir con extrema precaución y con distancias entre vehículos y colocar las balizas al detenerse.

Si observa el aumento del caudal de agua, detener y buscar ponerse a salvo.

Evitar circular con su vehículo por calles anegadas.

En la vivienda