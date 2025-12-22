Alerta amarilla por probabilidad de tormentas en Valle de Uco

Así lo informó Defensa Civil.
Para este lunes 22 de diciembre, desde Defensa Civil emitieron una nueva alerta amarilla por tormentas que afectan la zona Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y el sur provincial. Además, no se descarta la posible caída de granizo.
¿Qué cuidados debemos tener para evitar accidentes?
En la calle
- Buscar resguardo bajo un techo seguro. Alejarse de árboles, cables y marquesinas.
- Evitar circular por calles inundadas.
- En el vehículo, buscar resguardo en zona segura e intentar detener la marcha en cuanto le sea posible.
- Conducir con extrema precaución y con distancias entre vehículos y colocar las balizas al detenerse.
- Si observa el aumento del caudal de agua, detener y buscar ponerse a salvo.
- Evitar circular con su vehículo por calles anegadas.
En la vivienda
- Revisar periódicamente el estado de techos, desagües y canaletas de desagote de agua. Deben limpiarse y verificar que se encuentren asegurados para no desprenderse.
- Retirar del exterior de la vivienda objetos que puedan ser arrastrados por el agua, poner especial atención a envases con productos tóxicos (insecticidas, herbicidas, químicos para piscinas).
- No sacar la basura.
- Cerrar y asegurar las ventanas y puertas. Para disminuir el ingreso de agua a la vivienda.
- Utilizar calzado y evitar caminar descalzo, para no tener lesiones.
- Desconectar electrodomésticos y otros artefactos de la red de energía eléctrica.
- Si se inunda la casa, cortar la energía eléctrica (térmicas, disyuntor o llave de corte general en Off).
- Mantener a sus mascotas en un lugar protegido.
- Si puede quedarse en su casa, hágalo y evitar circular innecesariamente por la vía pública, especialmente en centros urbanos.
- Tener preparadas las mochilas de emergencia personal, como indica el Plan de Acción Familiar.
- Luego de que se retire el agua y cese la lluvia, higienizar la vivienda con una solución de una taza de lavandina cada quince litros de agua. Para lograr la desinfección de la misma.