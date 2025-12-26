Alerta amarilla por probabilidad de tormentas en Valle de Uco

Además, no se descarta posible caída de granizo.

Defensa Civil emitió una alerta amarilla por probabilidad de circulación de viento Zonda en la zona baja de Malargüe y posibles tormentas en el oeste de Gran Mendoza, Valle de Uco y zona sur. Además, se prevé el ingreso de viento sur, de moderado a fuerte, generado por las mismas tormentas, que se extenderían a la zona este y Gran Mendoza, perdurando hasta mañana sábado.

Cabe destacar que, según informó Meteored, hoy en el Valle de Uco se espera una temperatura máxima de 33 grados y posibles tormentas a partir de la noche, con cielo parcialmente nublado.