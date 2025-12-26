Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 26, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 26, 2025

logo el cuco digital

Alerta amarilla por probabilidad de tormentas en Valle de Uco

(foto Alexis Araya)
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Además, no se descarta posible caída de granizo.

Defensa Civil emitió una alerta amarilla por probabilidad de circulación de viento Zonda en la zona baja de Malargüe y posibles tormentas en el oeste de Gran Mendoza, Valle de Uco y zona sur. Además, se prevé el ingreso de viento sur, de moderado a fuerte, generado por las mismas tormentas, que se extenderían a la zona este y Gran Mendoza, perdurando hasta mañana sábado.

Cabe destacar que, según informó Meteored, hoy en el Valle de Uco se espera una temperatura máxima de 33 grados y posibles tormentas a partir de la noche, con cielo parcialmente nublado.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

6 meses duró la investigación que terminó con el desbaratamiento de la banda que faenaba clandestinamente en Valle de Uco

La Policía Rural secuestró casi 3 mil kilos de carne vacuna por faena clandestina en San Carlos

Se incendió por completo una vivienda en Tunuyán: investigan si fue intencionalmente

A punta de pistola asaltaron a una mujer en Tunuyán: le robaron el celular, el set matero y una pelota

Varios lugares de venta de drogas fueron desarmados en un operativo policial en Tupungato

Dos personas resultaron detenidas tras un intento de asalto a un peatón en Tunuyán

Una moto de fabricación casera y adulterada fue secuestrada por la UEP de Tupungato

Efemérides: cada 25 de diciembre se celebra la Navidad ¿Cuál es el origen de esta festividad?

Un manifestante fue condenado a pagar 10 cajas de leche por el escrache a la casa del diputado sancarlino Mauricio Torres

Tunuyán: manejaba una moto robada, intentó escapar y terminó detenido

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO