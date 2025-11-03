Facebook X-twitter Youtube Instagram

Alerta amarilla por probabilidad de tormentas y viento Zonda en Valle de Uco

Zonda en La Consulta, San Carlos - Foto El Cuco Digital
Así lo informó Defensa Civil. Además, desde el organismo provincial Contingencias Climáticas detalla que habrá posibilidad de lluvias y tormentas hacia la noche.

Para este lunes 3 de noviembre, desde Defensa Civil informaron que habrá posibilidad de viento Zonda en zona baja de Malargüe, Uspallata, Valle de Uco y la precordillera provincial. Además, por la noche se estima que se percibirá la circulación de viento Sur y tormentas desde el sur provincial, que se extenderían a Valle de Uco y zona Este, con posible caída de granizo.

Desde Contingencias Climáticas indicaron que habrá nubosidad variable, con poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas hacia la noche. Zonda en precordillera y Malargüe. Nevadas en cordillera.

Entre las medidas a tener en cuenta, Defensa Civil recomienda:

  • Hidratarse permanentemente, sobre todo niños y adultos mayores.
  • Tener a mano medicación en caso de sufrir asma o cualquier otra enfermedad bronquial o pulmonar.
  • Cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior. Tapar con trapos húmedos todas las pequeñas aberturas, como marcos de puertas y ventanas.
  • En casos extremos, aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa mediante rociado o regado del piso o paredes.
  • Tratar de reducir al mínimo la permanencia en el exterior, evitando exponerse a la radiación solar por mucho tiempo. Suele ser aconsejable tomar duchas de agua fresca.
  • Evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire que arrastra el viento y protegerse los ojos. No tocar objetos metálicos, ya que se pueden producir descargas eléctricas.
  • Ser precavido en lugares descubiertos. Por momentos, las fuertes ráfagas del viento Zonda pueden arrancar chapas, tejas u otros objetos de los techos y ser arrojados con fuerza a grandes distancias.
  • Mantenerse alejado de los árboles grandes y frondosos de madera frágil. La fuerza del viento puede quebrar ramas y arrojarlas sobre las personas.
  • No estacionar el automóvil bajo árboles.
  • Al conducir extremar la precaución.
  • Ser precavido con el manejo de materiales inflamables y elementos que pueden provocar chispas o fuego, ya que la sequedad del ambiente durante el Zonda, eleva la posibilidad de incendios. Asegurarse de apagar completamente la colilla del cigarrillo antes de arrojarla.

