Alerta amarilla por probabilidad de tormentas y viento Zonda en Valle de Uco

Así lo informó Defensa Civil. Además, desde el organismo provincial Contingencias Climáticas detalla que habrá posibilidad de lluvias y tormentas hacia la noche.

Para este lunes 3 de noviembre, desde Defensa Civil informaron que habrá posibilidad de viento Zonda en zona baja de Malargüe, Uspallata, Valle de Uco y la precordillera provincial. Además, por la noche se estima que se percibirá la circulación de viento Sur y tormentas desde el sur provincial, que se extenderían a Valle de Uco y zona Este, con posible caída de granizo.

Desde Contingencias Climáticas indicaron que habrá nubosidad variable, con poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas hacia la noche. Zonda en precordillera y Malargüe. Nevadas en cordillera.

Entre las medidas a tener en cuenta, Defensa Civil recomienda: