Alerta amarilla por probabilidad de viento Zonda en precordillera del Valle de Uco

Así lo informó Defensa Civil.

Para este viernes 19 de diciembre, desde Defensa Civil emitieron una alerta amarilla por condiciones de viento oeste en cordillera sur y viento Zonda, que afectaría a Malargüe, Uspallata y la precordillera del Valle de Uco.

Cabe destacar que también habrá probabilidad de tormentas en la zona sur, extendiéndose hacia la zona este, y no se descarta la caída de granizo.

Desde el organismo provincial Contingencias Climáticas informaron que para hoy se esperan tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, además de viento Zonda en la precordillera y en Malargüe.

