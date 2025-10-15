Alerta amarilla por probabilidad de viento Zonda en Valle de Uco

Así lo informó Defensa Civil.

Desde Defensa Civil informaron sobre una alerta amarilla para este miércoles 15 de octubre, en General Alvear, zona baja de Malargüe, San Rafael, Valle de Uco y precordillera provincial.

Además, luego del fenómeno meteorológico habrá un ingreso de frente frio con viento Sur de moderada intensidad para el resto de la provincia.

Cabe destacar, que desde el organismo de Contingencia Climáticas de la provincia de Mendoza informaron que se hará presente el zonda en precordillera y sectores del llano.