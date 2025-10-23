Alerta amarilla por probabilidad de Zonda en Valle de Uco: recomendaciones para la salud

La alerta sigue vigente.

Para este jueves, según informó Defensa Civil en una alerta amarilla habrá probabilidad de viento Zonda en el Valle de Uco, Rivadavia y Junín.

Además, desde Contingencias Climáticas informaron que habrá presencia de viento Zonda entre las 11:00 horas y las 21:00 horas afectando principalmente Malargüe, Sur de Malargüe y toda la precordillera de la provincia.

En Valle de Uco, el fenómeno podría presentarse con menor intensidad, alcanzando velocidades promedio de 40 km/h después de las 14:00 horas y hacia las 19:00 horas ingreso de viento sur desde la zona Sur, desplazándose hacia la zona Norte aproximadamente a las 21:00 horas., con velocidades entre 40 y 45 km/h, manteniéndose durante la madrugada del viernes.

Recomendaciones

–Hidratarse permanentemente, sobre todo niños y adultos mayores.

–Tener a mano la medicación en caso de sufrir asma o cualquier otra enfermedad bronquial o pulmonar.

–Cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior. Tapar con trapos húmedos todas las pequeñas aberturas, como marcos de puertas y ventanas.

–En casos extremos, aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa mediante rociado o regado del piso o paredes.

–Tratar de reducir al mínimo la permanencia en el exterior, evitando exponerse a la radiación solar por mucho tiempo. Suele ser aconsejable tomar duchas de agua fresca.

–Evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire que arrastra el viento y protegerse los ojos. No tocar objetos metálicos, ya que se pueden producir descargas eléctricas.

–Ser precavido en lugares descubiertos. Por momentos, las fuertes ráfagas del viento Zonda pueden arrancar chapas, tejas u otros objetos de los techos y ser arrojados con fuerza a grandes distancias.

–Mantenerse alejado de los árboles grandes y frondosos de madera frágil. La fuerza del viento puede quebrar ramas y arrojarlas sobre las personas.

–No estacionar el automóvil bajo árboles.

–Al conducir, extremar la precaución.

–Ser precavido con el manejo de materiales inflamables y elementos que pueden provocar chispas o fuego, ya que la sequedad del ambiente durante el Zonda eleva la posibilidad de incendios. Asegurarse de apagar completamente la colilla del cigarrillo antes de arrojarla.

–Planificar las construcciones en función de la ráfaga máxima estadística para la zona. Prever la instalación de equipos de aire acondicionado con humificadores de ambiente.

–Planificar la forestación de forma tal que reduzca los efectos del Zonda.

–Existen estudios micrometeorológicos sobre el comportamiento del viento cercano a la superficie de la tierra.

–En muchas regiones del mundo se postergan operaciones quirúrgicas ante la inminencia de este tipo de vientos.

–Evitar volar, especialmente con aeronaves de pequeño porte: si lo sorprenden en vuelo las ráfagas, eludir las zonas sotavento de obstáculos orográficos: la turbulencia puede ser severa y generar fuertes corrientes descendentes.