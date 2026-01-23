Alerta Amarilla por tormentas fuertes en Valle de Uco y otras zonas de Mendoza

El SMN advierte sobre la severidad que podría tener el fenómeno meteorológico.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una Alerta Amarilla por la posibilidad de tormentas para este viernes. La situación podría mantenerse el sábado y el domingo.

Según el organismo, gran parte del centro y oeste del país se encuentra en zona de alerta amarilla, mientras la región pampeana entró en Alerta naranja.

Qué significa el Alerta Amarilla



El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera en la zona de la puna, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.