Alerta amarilla y naranja por probabilidad de tormentas en Valle de Uco

También en afectaría el Valle de Uco.

Defensa Civil emitió una alerta amarilla por probabilidad de tormentas que afectará al sur del Valle de Uco, Gran Mendoza, precordillera de Las Heras y de Luján de Cuyo, San Rafael, Malargüe y General Alvear. Esta situación se extenderá hacia la noche al este de Las Heras, Lavalle y zona Este.

Además, se informó a través de una alerta naranja que se esperan tormentas con precipitaciones de fuerte intensidad por sectores, con probable caída de granizo, actividad eléctrica y viento del sur originado por la propia tormenta. Esta advertencia alcanza a la precordillera de Valle de Uco, zona baja de Malargüe y de San Rafael, General Alvear, Rivadavia y Junín.