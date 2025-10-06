ALERTA DE HELADAS para la madrugada de este lunes en Valle de Uco

Los productores se preparan para defender las plantaciones de vid y frutales.

La Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia está dando una alerta por posibles heladas para la madrugada de este lunes.

Según el organismo, las temperaturas mínimas probables para Valle de Uco, este lunes 6 de octubre serían:

En Tupungato: en Dubois -0,5°, en El Peral -0,2°.

En Tunuyán: Agua Amarga -0,3°, Vista Flores -2,3°, Tunuyán centro -2,6°, Colonia de Las Rosas -2,8°.

En San Carlos: La Consulta -0,6°, El Cepillo -1,1°, Casas Viejas -2,7°.

Se espera cielo con poca nubosidad, con vientos leves del sudoeste.

Para consultar las temperaturas en tiempo real, ingresar a:

https://agrometeo.mendoza.gov.ar/informes/panelInstantaneas.html?estacion=11



