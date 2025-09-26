Facebook X-twitter Youtube Instagram

Alerta de heladas tardías para este fin de semana en el Valle de Uco

Las probabilidades más altas están previstas para la madrugada del domingo.

Desde Contingencias Climáticas, informaron que para las últimas horas de este viernes y para el fin de semana hay inestabilidad en la parte climática. Dichos fenómenos climatológicos afectarían zonas de precordillera de Luján de Cuyo, Las Heras y la parte baja de Malargüe.

Además, informaron el ingreso de un frente frío del cuadrante Sur, con ráfagas de moderadas a fuerte, lo que generaría un cambio de temperatura con un marcado descenso.

Para el Valle de Uco, zona Este, General Alvear y parte de San Rafael, se esperan tormentas con posibilidad de caída de granizo. 

En ese contexto, a El Cuco Digital, un profesional de la meteorología, indicó que para este fin de semana, puntualmente madrugada de domingo, hay alerta por heladas tardías, con temperaturas que superarían los 4 grados bajo cero.

