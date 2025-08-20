Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

La temperatura podría llegar a los 25°C, pero en la cordillera se esperan posibles nevadas y vientos fuertes en zonas de alta montaña.

Mañana jueves 21 de agosto se espera que baje el viento zonda a gran parte de la provincia de Mendoza, incluido el Valle de Uco. La temperatura máxima llegaría a los 25°C y una mínima de 6°C. La intensidad del mismo irá de moderada a fuerte durante la tarde.

Además, en zonas de alta montaña se espera un temporal de viento y nieve, por lo que se pide estar atentos al sitio oficial del Paso Cristo Redentor, para saber cual es la situación del paso a Chile.