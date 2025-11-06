Facebook X-twitter Youtube Instagram

Alerta por botulismo: especialista advierte que ciertas conservas caseras pueden ser muy peligrosas

En comunicación con El Cuco Digital, una especialista en bromatología del Valle de Uco explicó el riesgo de las conversas para la salud.

Ante la situación que se está viviendo con un padre y su hija, quienes se encuentran internados en terapia intensiva del Hospital Scaravelli de Tunuyán, Valle de Uco, en grave estado de salud a causa de botulismo, una bromatóloga dialogó con El Cuco Digital y detalló cuáles son las conservas caseras que representan un alto riesgo de provocar esta enfermedad.

Leer: https://www.elcucodigital.com/el-padre-y-su-hija-con-botulismo-luchan-por-su-vida-y-el-personal-de-terapia-intensiva-trabaja-para-mantenerlos-estables/

El botulismo es causado por una bacteria que se desarrolla en ausencia de oxígeno y en el caso de la salsa de tomate, cuando mezclas con pimiento, agregas ajo y otros productos aumentas el riego, ya que modificas el ph del producto”, explicó la especialista.

Además, recomendó: “Lo ideal es que, a la hora de hacer conservas de tomate, evitar hacer cualquier mezcla y no colocar nada de ajo, de pimiento y solo poner vinagre, que es un ácido orgánico, lo que genera que puedas bajar el ph”.

La toxina botulínica es extremadamente peligrosa porque a menudo no altera el sabor, color u olor del alimento, por lo que una conserva contaminada puede parecer perfectamente normal.

La bromatóloga también advirtió sobre una creencia común: “Otro inconveniente que la gente no lo entiende es que para matar esta bacteria es necesario hervir la conserva a más de 120 grados y a esa temperatura es imposible llegar si no tienes un horno industrializado”.

Finalmente, concluyó con una advertencia clara: “Choclos, pimientos, berenjenas, chauchas, son altamente peligrosas para hacer en conservas caseras, es importante que la gente esto lo entienda porque estamos hablando de una enfermedad que puede causar la muerte”.

Leer: https://www.elcucodigital.com/conservas-recomendaciones-para-una-elaboracion-segura-y-sin-riesgos/

