octubre 27, 2025

octubre 27, 2025

Alerta por heladas para esta madrugada en Valle de Uco

La temperatura podría descender hasta los 3, 5° bajo cero en algunos sectores.

El ingreso de una masa de aire polar, ha generado un brusco y marcado descenso de la temperatura, por lo que hay probabilidad de heladas tardías para la madrugada de este martes en todo el Valle de Uco.

Este fenómeno natural podría provocar graves daños en la producción local debido a los altos niveles de brotación.

En Valle de Uco, en la actualidad existen varias hectáreas de frutales como duraznos, ciruelas, cerezas, peras, manzanas y viñedos que están en plena brotación y otros ya con el fruto tomando tamaño.

Según los datos aportados, las heladas podrían darse en todos los oasis productivos, pero en Valle de Uco, sería el punto de la provincia donde más se podría sentir llegando a tener temperaturas que superen los 3 grados bajo cero.

Además de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, situación de similares características se pueden dar en  Luján de Cuyo.

