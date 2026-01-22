Alerta por la extranjerización de la tierra: el 54% de San Martín de Los Andes ya no es de los argentinos

La disputa por los recursos naturales, como el agua y la energía, está en auge a nivel mundial.

El reciente informe del Observatorio de Tierras, realizado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, sigue dando qué hablar y ha vuelto a poner en evidencia la preocupante extranjerización de la tierra en Argentina, destacando en particular el caso del departamento Lácar, que abarca a San Martín de los Andes. Según el informe, un alarmante 54% del territorio rural de esta zona está en manos de propietarios extranjeros, lo que marca una tendencia que va en aumento, especialmente en regiones con acceso a recursos naturales estratégicos, como el agua, minerales y tierras agrícolas.

El informe, que incluye un mapa interactivo, revela que el fenómeno de la extranjerización de tierras se ha profundizado en varias regiones del país, especialmente en áreas de la cordillera y en territorios con alto valor hídrico o minero. San Martín de los Andes, con su belleza natural, su ubicación estratégica y sus recursos naturales, se ha convertido en una de las zonas más afectadas por este fenómeno.

Los datos muestran que la región del departamento Lácar, que forma parte del Parque Nacional Lanín, ha superado ampliamente el límite de extranjerización de tierras que establece la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fija un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras por provincia y departamento. En la práctica, esto significa que más de la mitad de las tierras en esta zona podrían ser vendidas a capitales extranjeros si la ley es modificada o derogada, lo que ha generado gran preocupación en los expertos.

El informe también destaca que, a nivel nacional, cerca del 5% del territorio argentino, equivalente a más de 13 millones de hectáreas, ya está en manos extranjeras. En este contexto, el Observatorio advierte sobre los riesgos que representa una posible flexibilización o derogación de la Ley de Tierras, lo que permitiría un aumento de las compras extranjeras, especialmente en áreas sensibles como las que rodean a San Martín de los Andes.

El patrón de la extranjerización es más notorio en departamentos cercanos a fronteras, zonas con altos recursos naturales y áreas de gran valor ecológico. Las compras de tierras están siendo lideradas por ciudadanos de Estados Unidos, Italia y España, que concentran cerca del 50% de toda la tierra extranjerizada en el país.

Los especialistas alertan sobre la amenaza que implica la venta de tierras a extranjeros, especialmente en regiones que son esenciales para la provisión de agua, la biodiversidad y la protección de los ecosistemas. La disputa por los recursos naturales, como el agua y la energía, está en auge a nivel mundial, y permitir que empresas o países externos controlen estos bienes estratégicos podría limitar las posibilidades del Estado argentino para resguardar estos recursos clave.

El informe concluye que, mientras el gobierno nacional intenta modificar la ley, las comunidades de San Martín de los Andes y otras localidades afectadas deben estar alertas ante la posibilidad de que el control de sus recursos y tierras pueda estar cada vez más en manos extranjeras, lo que reconfigura quién accede a estos bienes y quién queda excluido.

Los vecinos de la región y las autoridades locales están llamados a monitorear el mapa interactivo disponible en el sitio del Observatorio de Tierras para conocer la situación de sus territorios y exigir políticas públicas que protejan la soberanía territorial.

