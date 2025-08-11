Facebook X-twitter Youtube Instagram

Alerta por viento zonda para hoy y mañana en áreas de Valle de Uco y otras zonas de Mendoza

Según los datos meteorológicos, distintas zonas de la provincia, incluyendo el oeste y el sur del Valle de Uco, recibirán a partir del mediodía y la mañana del martes, la llegada del zonda.

El lunes tendrá en Mendoza una temperatura cercana a los 25°C, bastaste inusual para el mes de agosto. Sin embargo, se debe a dos factores: una situación de viento Zonda en altura y vientos del norte en el llano.

Según el pronóstico del tiempo, el Zonda circulará de manera leve desde las 9 en la cordillera sur, intensificándose desde el mediodía. Afectará también al sector oeste del Valle de Uco y el sur de Malargüe, y durará hasta la madrugada del martes.

Respecto a los vientos del norte, alcanzarán a la zona Este, Norte, Sur y Gran Mendoza, persistiendo durante la tarde y parte de la noche. La máxima se ubicará entre los 21 y 25°C.

En cuanto al martes, se repetirá la situación de Zonda en el sur y Valle de Uco, provocando una máxima de 23°C en el llano. Por la tarde y noche entrará un frente frío, que provocará un descenso de la temperatura y la probabilidad de precipitaciones.

Fuente: Diario Los Andes

