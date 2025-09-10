Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 10, 2025

septiembre 10, 2025

Alerta por VIENTO ZONDA: ya corren fuertes ráfagas en Valle de Uco

Así lo informó Defensa Civil.

Desde Defensa Civil emitieron una alerta amarilla por viento Oeste y Zonda por sectores, vigente hasta el ingreso del frente con viento Sur en todo el territorio provincial. Cabe destacar que en el Valle de Uco ya hay presencia de viento Zonda en algunos departamentos.

Durante la jornada de hoy se registrarán dos tipos de circulación de viento en toda la provincia. El viento Zonda comenzó a sentirse desde las 02:00 horas., afectando la cordillera Sur, Malargüe, el Sur de San Rafael, el Sur del Valle de Uco, con probable incidencia en Gran Mendoza, Valle de Uspallata y zona de Potrerillos. Se mantendrá durante toda la mañana.

Por otro lado, el ingreso del viento Sur está previsto desde las 08:00 horas. en la zona Sur, extendiéndose hacia la zona Este, Gran Mendoza y Valle de Uco cerca de las 10:00 horas. Las velocidades promedio serán de 45 a 50 km/h, con posibles ráfagas mayores. Este viento neutralizará progresivamente el viento Zonda y se mantendrá hasta las 20:00 horas.

