¡Alerta por zonda! hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

El domingo se espera el ingreso de un frente frío a la provincia.

El calor intenso que azota la provincia de Mendoza sumará un nuevo factor de riesgo: el viento Zonda. Según las últimas advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Defensa Civil, las altas temperaturas, que superarán los 30°C, vendrán acompañadas de fuertes ráfagas, lo que ha puesto a la región en alerta.

El SMN, a través de su Sistema de Alerta Temprana, ha emitido advertencias para los próximos días. Para hoy, viernes, se espera la presencia del viento Zonda en la precordillera y Malargüe, con vientos que oscilarán entre los 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Además, se ha emitido una alerta por vientos aún más fuertes en la cordillera, con velocidades que podrían alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

El fenómeno no cesará el fin de semana. El sábado 4 de octubre, el Zonda se intensificará a partir de la mañana en Malargüe y el sur del Valle de Uco, extendiéndose al mediodía hacia el Valle de Uspallata y el Gran Mendoza. Se estima que la máxima intensidad se alcanzará a las 15:00 en Malargüe, donde los vientos podrían llegar a los 60 km/h.

Mientras tanto, se espera un viento sur suave a moderado que comenzará en la zona sur y se extenderá hacia el norte y este de la provincia, intensificándose por la noche, especialmente en el Gran Mendoza.

Las condiciones meteorológicas cambiarán drásticamente a partir del domingo. Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, se espera el ingreso de un frente frío que provocará un brusco descenso de la temperatura, acompañado de precipitaciones aisladas en las primeras horas del día.

Las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias ante la combinación de altas temperaturas y vientos fuertes, como evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y extremar la precaución en zonas con riesgo de incendios.

Fuente: Diario El Sol