Alertan nuevamente por envenenamiento de mascotas en un barrio de Tunuyán

Foto ilustrativa

En enero los vecinos presentaron una carta a las autoridades policiales, pero los casos continúan.

Vuelven a alertar por envenenamiento de mascotas en el barrio Sucesión Silva I del distrito de Villa Seca, en Tunuyán. En esta ocasión, cuatro gatos y un perro murieron luego de ingerir carne con veneno.

Pero esta no es la primera vez que ocurre algo similar, sino que la problemática está vigente desde hace años. A fines de enero, movilizados por la reiteración de casos, vecinos presentaron una carta en la comisaría 65° de Vista Flores. Pero hasta el momento no existe algún sospechoso.

“Es super triste y lo siguen haciendo, parece que no se acaba más porque hace mucho que vienen con lo mismo , presente la denuncia en la policía pero parece que mucha importancia no tiene porqué no hay un sospechoso directo”, manifestó una vecina en diálogo con El Cuco Digital.

“A mi vecina se lo tiraron en su casa y ella tiene todo cerrado”, explicó.