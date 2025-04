Alfredo Cornejo adelanta su discurso del 1 de mayo: “Quiero mirar hacia adelante, dar esperanza basada en hechos reales”

En San Carlos, y emocionado al recordar cuando el IPV le entregó a sus padres la vivienda familiar, el gobernador también habló de cuál será el eje de su discurso de apertura de sesiones en el Senado provincial.

Ayer al mediodía, el gobernador Alfredo Cornejo llegó hasta su departamento natal para entregar viviendas construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Después de su discurso, donde destacó el compromiso de su gobierno con la construcción de vivienda social, Cornejo también habló en rueda de prensa, donde apuntó, sobre todo, que “su gobierno no se retira del compromiso con la construcción de vivienda social”, por lo que todas las semanas ser realizan anuncios de construcción de casas en diferentes departamentos de la provincial.

Visiblemente emocionado, también recordó el momento en que sus padres recibieron su vivienda: “me puedo olvidar de otras cosas, pero de ese momento, de la felicidad de mis padres (que ya no eran jóvenes) al recibir su casa, de eso no me olvido” afirmó, y agregó que, en el marco del derecho a la vivienda, “sin el apalancamiento del Estado, ese derecho queda reducido”.

Consultado sobre su discurso de Apertura de Sesiones del Senado, Cornejo dijo que, en general, el discurso es un informe de lo realizado, pero que, sobre todo, su alocución anual apuntará a dar esperanza, “no una esperanza vacía, sino una esperanza basada en hechos reales”.

ESCUCHÁ LO QUE DIJO EL GOBERNADOR CORNEJO